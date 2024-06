En los próximos días, y una vez terminadas las elecciones primarias de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) de este domingo, la coalición espera dar una señal de unidad haciendo un anuncio respecto de comunas en las que se alcanzó un acuerdo de candidaturas únicas para los comicios municipales y de gobernadores regionales de octubre de este año.

Hasta el minuto, la conversación en la oposición -que incluye a Chile Vamos, el Partido Republicano, a Amarillos, Demócratas y el PDG- ha estado tensa. Sin embargo, con el anuncio de cerca de 300 zonas buscan distender un poco el ambiente.

Esto, especialmente tras intensos debates dentro de los equipos negociadores que se juntan todas las semanas para discutir los nombres. Hasta el momento la dinámica ha sido de mantener reservadas las reuniones, a diferencia del oficialismo, que ha comunicado a la prensa sus encuentros.

Sin embargo, otro de los factores que han complicado los entendimientos ha sido el recambio y desorden de los equipos negociadores, con algunos dirigentes que han entrado y salido de la mesa. Quienes han participado de estos diálogos reconocen que ha sido desgastante y que ese recambio ha dificultado el éxito en las tratativas.

El exsubsecretario Felipe Salaberry (UDI) entró al equipo negociador. Foto: Mario Téllez / La Tercera

Los negociadores

En Chile Vamos los secretarios generales han sido los protagonistas de las discusiones, pero ha habido algunos cambios. En la UDI, por ejemplo, María José Hoffmann partió como la principal negociadora a cargo del partido liderado por Javier Macaya. Sin embargo, hace más de un mes dejó de participar. En Suecia 286 se comenta que se debe a que la exdiputada está concentrada en ser candidata a gobernadora regional por Valparaíso. De hecho, suele viajar y recorrer la región con ese objetivo.

Por esta misma razón se han generado algunos roces, pues hace unos días el vicepresidente de RN, Ruggero Cozzi, acusó a Hoffmann de tener un “conflicto de interés” al ser negociadora y candidata a la vez. No obstante, ella lo refutó.

En reemplazo de la secretaria general del gremialismo entró el exsubsecretario y exdiputado Felipe Salaberry, una cara que es conocida en el partido, pues tiene experiencia en negociaciones municipales. De hecho, fue secretario general de la tienda el 2020, cuando era liderada por Jacqueline van Rysselberghe, y estuvo a cargo de las tratativas para las megaelecciones de 2021 en que se eligió a los integrantes de la Convención Constitucional, así como concejales, alcaldes y gobernadores.

Dentro del equipo de negociadores, que participan desde el inicio, también están el dirigente Jaime Coloma y el exconvencional Eduardo Cretton.

En Evópoli, por otro lado, hubo pequeños recambios, pues en un principio participaron por cerca de un mes los integrantes del comité electoral de esa tienda, el senador Felipe Kast y la expresidenta Luz Poblete, pero luego se retiraron. En ese partido ha tomado un mayor protagonismo el vicepresidente, José Ignacio Moreno. Además, ha estado siempre negociando el secretario general de la tienda, Juan Carlos González. Lo cierto es que este último es una figura resistida en Chile Vamos, especialmente por Hoffmann, lo que ha tensionado las relaciones.

En RN siempre ha estado presente la secretaria general, Andrea Balladares, y también han participado otros dirigentes, como Ignacio Sánchez , Gerardo Castillo y Rodrigo Ubilla. En la coalición sostienen que por parte de los otros partidos -como republicanos, Amarillos y Demócratas- también asisten a los encuentros sus secretarios generales. En el caso de Demócratas, también han intervenido su presidenta, Ximena Rincón, y su vicepresidente, Matías Walker.

Sin embargo, en el sector afirman que se han demorado en sellar acuerdos debido a que en ocasiones participan en las tratativas dirigentes que no tienen poder real, por lo que no son capaces de tomar decisiones y tienen que llamar a las autoridades de mayor rango. Por ejemplo, dicen en Chile Vamos, en una ocasión ocurrió que participaron representantes de republicanos jóvenes que no tenían conocimiento del estado de las conversaciones.

Otras de las definiciones que se han tomado en la coalición es que los presidentes -Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli)- solamente asisten cuando hay que destrabar los nudos más críticos. Eso ocurrió, por ejemplo, durante la primera quincena de abril, para la inscripción de las primarias.

Las conversaciones suelen ser en las sedes de los partidos, pero también en casas particulares. En eso, además, ha colaborado con su opinión la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

La secretaria general de RN, Andrea Balladares. FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

El apuro por los acuerdos

En la derecha están conscientes de que hay apuro por sacar adelante candidaturas únicas. Si bien las inscripciones son en julio, en el sector saben que hay que definir cuanto antes los nombres, para que así las cartas puedan empezar luego a hacer campaña y no perder más tiempo frente a la izquierda.

En esa línea, ya han avanzado en destrabar algunos nudos. En Recoleta -donde la UDI, RN y republicanos tienen candidato- se propuso la fórmula de una encuesta para definir a la carta de la oposición. Lo mismo ocurre en Concepción, donde republicanos tiene mucho interés, al igual que la UDI.

En todo caso, hay otras comunas en que Chile Vamos está considerando omitirse como gesto a republicanos. Entre las opciones que se barajan están Conchalí, Pudahuel, San Bernardo y El Bosque.

Los partidos, además, se han enfrentado a otro problema: las indefiniciones en zonas clave como Maipú, donde se dice que la UDItiene intenciones de levantar a la exministra de la Mujer Mónica Zalaquett. En Huechuraba, en tanto, está pendiente que finalmente el empresario Maximiliano Luksic confirme que está dispuesto a competir, mientras que Chile Vamos sigue intentando evitar que republicanos lleve candidatos a gobernadores con el objetivo de evitar la dispersión de votos.