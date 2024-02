Expertos en realeza analizan el futuro de Carlos III tras su diagnóstico de cáncer

Shock en el Reino Unido. El lunes pasado, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III fue diagnosticado de cáncer, sin dar más detalles. Aún cuando el monarca seguirá cumpliendo sus funciones de jefe de Estado, se alejará de sus compromisos públicos mientras lleve a cabo su tratamiento.

Según el comunicado de la familia real, el monarca “se muestra optimista con su tratamiento y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible”. El rey Carlos venía de hacerse un tratamiento de una cirugía de hiperplasia benigna de próstata, pero la Casa Real descartó que se tratara de un cáncer de próstata.

Claudia Joseph, periodista y experta en la familia real, asegura que el anuncio impactó fuertemente a Reino Unido: “Creo que los medios de comunicación británicos se han mostrado totalmente en shock cuando se supo que el rey tiene cáncer, sobre todo porque acabábamos de digerir la noticia de que había estado en el hospital para un tratamiento de próstata. Hay una gran oleada de apoyo para él y la reina mientras se somete a tratamiento”.

Richard Fitzwilliams, experto en la familia real y consultor de relaciones públicas, coincide con Joseph. “Ha habido un shock. Encima, ha sido el príncipe de Gales con más tiempo en el puesto, y solo ha sido rey durante un año y medio. Esto es desalentador, aunque afortunadamente parece que han ‘captado temprano’ el cáncer”, comenta el especialista.

El rey Carlos III con una torta por su cumpleaños número 75. Foto: Reuters.

Un año y medio en el trono

Habiendo ascendido al trono el 8 de septiembre de 2022, Carlos III ha sido visto por los medios británicos como un “rey silencioso”, si se le compara con sus antecedentes en cuanto príncipe. De todos modos, sigue siendo uno de los personajes públicos más queridos de Reino Unido.

“Opino que la mayor parte de la gente cree que el rey Carlos ha sido un monarca ejemplar desde su coronación. Él y Camila han entrado en su rol sin problemas, y son altamente populares entre el público británico. Mientras que él tiene sus opiniones en varios temas, también entiende que su rol de rey es muy distinto al que tenía en cuanto príncipe de Gales”, afirma Joseph.

Fitzwilliams, en tanto, apunta: “Ha sido menos opinante, que es algo que el trabajo de rey demanda. Ha llevado a cargo sus deberes constitucionales admirablemente. Es más bien un rey convocante para temas como el medio ambiente y el entendimiento interreligioso, en los que cree firmemente, y tiene que tener cuidado de estar por encima de la política partidista”.

A causa del cáncer detectado, algunos han llegado a especular con una posible abdicación de Carlos. Los expertos, sin embargo, lo ven más bien improbable. “En Gran Bretaña, es altamente inusual que un monarca abdique, y estoy seguro de que Carlos no tiene intención de hacerlo. Obviamente, Guillermo estará más consciente de que tiene que tiene que aligerar el trabajo del rey mientras su padre esté bajo tratamiento, pero es muy improbable que tenga que subir al trono en el corto o mediano plazo”, asegura Joseph.

El rey Carlos III llegando al Palacio de Buckingham después de su coronación. Foto: AP.

Fitzwilliams, por su parte, señala: “De todos modos, él intentará continuar con sus deberes de Estado, como las audiencias semanales con el primer ministro, y las cajas rojas con documentos. Otros miembros de la familia real tendrán que llevar a cabo sus compromisos púbicos. Obviamente, los viajes al extranjero se tendrán que ver en función de sus progresos”.

A pesar de que sea poco improbable, otra periodista, la editora de realeza de The Sunday Times, Roya Nikkhah, cometió algo considerado una enorme imprudencia en Reino Unido: referirse al nombre con el que podría ser nombrado rey el príncipe Guillermo. “Será Guillermo V”, aseguró con total seguridad. “Será un monarca muy radical. La monarquía se verá muy diferente muy rápidamente. Cambiará mucho”, agregó.

Durante la semana, el príncipe Harry viajó a visitar a su padre desde California hasta Inglaterra. Aunque algunos medios especularon con una posible reunión entre él y su hermano, el príncipe Guillermo, esto terminó por no ocurrir. “Guillermo y Harry no han hablado en meses. No hay confianza mutua, y Guillermo se siente traicionado por las revelaciones y ataques de Harry a la familia real. Es poco probable que esto cambie de un momento a otro, pero un diagnóstico de cáncer puede unir a una familia enemistada”, aseguró Fitzwilliams.

Respecto a lo poco específico del anuncio del cáncer del rey Carlos, ya que el comunicado no específico cual parte del cuerpo estaría desarrollando la enfermedad, Joseph indica: “En Gran Bretaña tenemos leyes de privacidad muy estrictas cuando se trata de temas sanitarios, por lo que lo sorprendente es que el rey y la princesa de Gales hayan lanzado comunicados sobre sus tratamientos. Ciertamente, Carlos ha motivado a los hombres a que se hagan exámenes de próstata, y es probable que quiera crear conciencia sobre el cáncer”.

“La realeza tiene derecho a la privacidad. Los consejeros de Estado pueden intervenir si el monarca está incapacitado y hay cuatro disponibles: la reina, Guillermo, el duque de Edimburgo (príncipe Eduardo) y la princesa Ana”, agrega Fitzwilliams. De momento no se sabe cuanto tiempo el rey Carlos estará fuera de los actos públicos, pero en tanto serán Camila y el propio Guillermo quienes se repartirán sus compromisos.