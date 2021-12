Expertos proyectan rebrote en febrero asociado a ómicron

El 24 de noviembre pasado, la Organización Mundial de la Salud informó la aparición de un nuevo linaje del Covid-19 en Sudáfrica: la variante ómicron. El hallazgo coincidió con un alza repentina de casos en ese país, lo que causó preocupación: las pruebas preliminares advertían -y así se ha visto- de un mayor riesgo de reinfección.

Un día después aterrizó en Santiago el primer caso: un ciudadano togolés con residencia en Chile, que regresaba de Ghana tras visitar a su familia. Y desde ahí, los contagiados con este linaje han crecido rápidamente: según el Ministerio de Salud ya suman 133.

De acuerdo a los expertos, el nivel de transmisibilidad de ómicron es mayor. En ese sentido, el exseremi de Salud de Valparaíso Francisco Álvarez explica que, de acuerdo a investigadores japoneses, la variante “es 4,2 veces más transmisible que delta y crece 70 veces más rápido en los bronquios. Pero cuando se analiza su crecimiento en los pulmones, resulta que no es más rápida, es más lenta, incluso, que la cepa original. Esto haría creer que ómicron es más leve, pero no se puede concluir, porque también depende de la respuesta inmune de las personas”.

Claudio Castillo, académico en Salud Pública de la U. de Santiago, también advierte el nivel de contagio de este linaje: “Tenemos información limitada y en proceso, pero según han dado cuenta las autoridades, sobre todo de Sudáfrica, la transmisibilidad es mucho más alta, eso hace que al compartir en espacios cerrados, incluso usando mascarilla, exista la posibilidad de que se transmita el virus”.

En Chile, la mayoría de los casos son pesquisados en el control de fronteras. Al llegar al aeropuerto, los viajeros deben hacerse un PCR y, si este da positivo, es secuenciado en el Instituto de Salud Pública.

“De los 133 casos, 125 son viajeros que han regresado a Chile y que principalmente provienen de Estados Unidos. Los otros 8 son contactos estrechos del primer caso”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela.

Frente a la circulación comunitaria, es decir, en personas que no tienen vínculos con viajeros -lo que denota que el linaje ya se ha instalado localmente y comienza su reproducción-, Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, dice que podría ocurrir en enero. “Lo que se ha visto en países europeos, Estados Unidos y en Sudáfrica, donde más circula esta variante, es que en alrededor de dos semanas puede desplazar a delta y generar más del 80% de los casos nuevos. Entonces, es de esperar que dentro de la próxima semana o la subsiguiente ya veamos que los casos (comunitarios) sean por esta variante”.

Mientras, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, señala que un rebrote vinculado a este linaje podría ocurrir en febrero, asociado a la movilidad y las vacaciones de verano. “Debiera ser finales de febrero o marzo. Creo que si se empieza a reforzar con cuarta dosis la inmunidad, ese aumento de casos podría ser atenuado, como lo fue con delta”.

Ya hay países donde la ola de contagios ligados a ómicron ha batido los registros previos. En Inglaterra hay alrededor de 100.000 casos diarios. Por esta razón, las autoridades tomaron medidas más estrictas, como reintroducir el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y tiendas. En Italia y España fueron más lejos: volvieron a hacer obligatoria la mascarilla en la vía pública.

Actualmente, el avance de la inmunización (una dosis) contra el Covid-19 en Chile llega al 90%, mientras que la cobertura del esquema basal -dos inyecciones- es de casi 87%. Mientras, las personas con la vacuna de refuerzo, que comenzó a suministrarse en agosto, ya superan los 10 millones. Y a mediados de febrero el proceso se reiniciará con una cuarta dosis, según confirmó el Minsal, para reforzar la respuesta inmune.

En ese contexto, Silva advierte que la alta inmunización que ha alcanzado el país podría implicar que el efecto de ómicron sea más atenuado que el que se está viendo en el Hemisferio Norte. Luis Castillo coincide en esta tesis: “Tenemos una diferencia con respecto a Europa, que es el alto porcentaje de cobertura con esquema completo y refuerzo. La principal diferencia es que en Chile tenemos ese manto protector. Es difícil saber cuántos casos como peak puede generar ómicron, hay incertezas de cuál es su tasa de reproducción en población altamente vacunada”.

El riesgo de ómicron

El infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez, explicó que “cuando ocurrió el rebrote de delta faltaba aún un porcentaje importante de población que recibiera la dosis completa de la vacuna, incluyendo el refuerzo. En este momento estamos en una situación distinta”. Añadió que “no sabemos cuánto van a proteger las vacunas contra ómicron, pero algún grado de cobertura van a conseguir.p Yo esperaría que a fines de los meses de verano tuviéramos un mayor número de casos. Es difícil saber cuál será la tasa de reproducción en Chile, porque el R0 se refiere a lo que ocurre con el virus en condiciones naturales, sin medidas de protección y sin vacunas, y hoy en Chile ciertamente tenemos una situación distinta. Si para la cepa original era entre dos y tres nuevos casos por infectado, para ómicron debe ser superior a nueve tomando como referencia la variante delta”.

Mientras, el nuevo reporte del Imperial College of London reporta que sí hay evidencia de menor riesgo de hospitalización por ómicron comparado con delta: entre 20 a 45% más baja. Sin embargo, su alta transmisibilidad sí podría provocar una fuerte demanda hospitalaria,

En cuanto al requerimiento de camas críticas, Juan Carlos Said, médico y máster en Salud Pública, asegura que “la información preliminar establece que ómicron produce un riesgo igual o menor que delta de llegar a una hospitalización. Si la capacidad de contagio es mucho mayor, significa un riesgo importante de que el sistema se vea saturado por un efecto de volumen”.

En ese contexto, los expertos insisten en la dosis de refuerzo. “Hay que reforzar en la población que no es suficiente tener dos dosis. La tercera dosis no es opcional. Es lo que se necesita para tener una inmunidad relevante frente a ómicron”, enfatiza Said