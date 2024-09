Filtraciones en el mundo: Cuando mensajes y audios en WhatsApp desatan escándalos políticos

Para no dar espacio al error, el gobierno de Emmanuel Macron optó por cortar el problema de raíz, por lo que los altos funcionarios de su administración tienen prohibido usar WhatsApp o Telegram para sus comunicaciones. Los servicios de mensajería instantánea han protagonizado más de un escándalo en América Latina y otras latitudes, tal como ha ocurrido en Chile con el caso Audio protagonizado por el abogado Luis Hermosilla. En algunos casos se han abierto procesos judiciales, en otros sus protagonistas han debido dar un paso al costado, mientras que las filtraciones suelen provocar también un sinfín de memes y parodias.

Argentina: el lío de Fernández

El expresidente Alberto Fernández tiene más de una causa abierta en su primer año fuera de la Casa Rosada, y el rol de las filtraciones de mensajería no es menor. En un principio se trataba de una pericia judicial en el teléfono de la secretaria del exmandatario, María Cantero, y de conversaciones entre ella y su esposo. En esos diálogos se daba cuenta de cómo, a través de un decreto, se obligaba a todos los entes estatales a contratar pólizas con Nación Seguros S.A.

Ahí comenzó la trama de presunta corrupción: Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria, fungió como “broker” o intermediario de los contratos para Nación Seguros S.A. Al exmandatario se le acusa de que intermediarios lograran millonarias sumas de dinero en forma de comisiones gracias al Decreto 823/2021, que permitía, en segunda instancia, la existencia de terceros que cobraban las cuantiosas comisiones. Todo esto, sin licitación previa.

El expresidente de Argentina Alberto Fernández.

El 2 de agosto, cuando Infobae publicó la información relativa al escándalo en los chats, Clarín encontró otras conversaciones: unas entre María Cantero y Fabiola Yáñez, la exprimera dama, que daban a entender actos de violencia de género por parte de Fernández contra Yáñez. Tras la difusión del caso, la exprimera dama denunció al dirigente peronista por una serie de golpizas y con los días se llegaron a filtrar fotos de Yáñez con moretones.

Actualmente, el expresidente argentino no puede salir del país, y tiene medidas de “restricción” y “protección” para que los hechos aludidos no se repitan. En X, Fernández se declaró inocente: “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa”.

Puerto Rico: cae el gobernador

La crisis con masivas protestas de 2019 en Puerto Rico tuvo un comienzo particular: la filtración de las conversaciones del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, con sus colaboradores más cercanos. Fue el 13 de julio de ese año cuando el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico dio a conocer el contenido de estas conversaciones, que contenían burlas a víctimas de un huracán, comentarios homofóbicos y racistas y 889 páginas de intercambios donde “no quedaba títere con cabeza”.

A causa de esta filtración, la isla -Ricky Martin y Bad Bunny incluidos- se movilizó durante dos semanas en contra del gobernador Rosselló, quien pidió perdón por haber incurrido en “actos impropios”, pero no ilegales. Finalmente, el 25 de julio anunció su renuncia, que terminó haciéndose efectiva pocos días después.

Entre las burlas había referencias a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que había presentado una demanda contra él. “¿La comandanta dejó de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP”, decía el gobernador a su grupo de Telegram en la filtración.

El exasesor de comunicaciones de Rosselló, Christian Sobrino, fue uno de los participantes más activos en las conversaciones, llegando a burlarse de la orientación sexual de Ricky Martin: “Es tan machista que se folla hombres, porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado”. Refiriéndose a los muertos del huracán María, que aún no eran reconocidos por el Instituto de Ciencias Forenses en 2017, el asesor Sobrino también dijo: “Ahora que estamos en ese tema, no tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos? Claramente necesitan atención”.

En conferencia de prensa, refiriéndose a esta conversación, Rosselló comentó: “Esto es un chat de un sinnúmero de páginas. Es una conversación que no me acuerdo de la misma. Una burla inaceptable. Tan sencillo como eso”.

Martin Vizcarra, expresidente de Perú. Foto: Archivo.

Perú: “Mi bebito fiu fiu”

El gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020) estuvo marcado por distintas filtraciones y acusaciones de corrupción, coimas a constructoras y la sombra de Odebrecht en la política peruana. Sin embargo, la filtración más conocida del expresidente no tuvo relación con un caso de mal manejo de fondos públicos ni algún soborno, sino más bien con una supuesta infidelidad.

Fue en 2022, cuando Vizcarra ya estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos, que el programa Panorama hizo públicas no solo las conversaciones entre el exmandatario y la excandidata al Congreso y poeta Zully Pinchi, sino también un viaje de ambos a Cusco.

“Te quiero. Nos vemos más tardo. Cuando llegues al hotel dices que eres novia de Rudy Ramos”, había escrito Vizcarra, buscando así evitar ser reconocido. “Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le respondió Zully Pinchi, para luego recibir una selfie del exmandatario y responder a esta con un “fiu fiu”.

Frente a tan íntimas filtraciones, el productor de música peruano Tito Silva Music publicó una canción con la cantante Tefi C, utilizando las conversaciones y algunos versos de Zully Pinchi como letra, sampleando el tema Stan, de Eminem. El coro, “tú eres mi bebé, mi bebito fiu fiu”, llegó a tener 10 millones de reproducciones en su primer mes en YouTube, y alcanzó el octavo lugar en las listas radiales peruanas. Según Silva, “fiu fiu” significaría un silbido.

Sebastián Marset, conocido narcotraficante uruguayo. Foto: El País.

Uruguay: trato con narco

En octubre de 2021, el narcotraficante Sebastián Marset, jefe del Primer Cartel Uruguayo, fue detenido en Dubái por viajar usando un pasaporte paraguayo falso. Ignorando advertencias, un funcionario consiguió que el gobierno uruguayo le otorgara de manera expedita un nuevo documento. Dubái lo liberó y Marset, desde entonces, no ha sido vuelto a encontrar.

“Lo curioso es que la brigada antidrogas de Uruguay, cuando cae preso en Dubái, informa de manera inmediata que se trata de un narco muy peligroso y que, aunque no tenía antecedentes, era buscado en Bolivia y Paraguay, donde tiene su centro de operaciones”, aseguró el periodista uruguayo Eduardo Preve.

“No es un narco cualquiera, sino que la DEA lo tiene como uno de los principales narcos de la región, incluso se lo ha vinculado con el expresidente de Paraguay Horacio Cartes”, indicó al respecto Preve en la radio AM750. Dos años después salieron a la luz audios que revelan cómo funcionarios ocultaron información clave para facilitar la tramitación del pasaporte de Marset.

En ese entonces se dio a conocer un audio por WhatsApp donde el canciller uruguayo Francisco Bustillo solicitaba a una subalterna ocultar una comunicación sobre la peligrosidad de Marset, en el marco de la tramitación de su pasaporte. Al conocerse estos audios, Bustillo renunció, siendo la primera “víctima política” del escándalo Marset.

Al respecto, Preve comentó en la radio: “Cada vez resulta más sorprendente que Bustillo, un diplomático con experiencia, haya recomendado de esa forma a Marset y haya tantas irregularidades en la acreditación del pasaporte”. Casi tres años después, Sebastián Marset sigue en la clandestinidad.

Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido. Foto: Archivo.

Reino Unido: ministro y Covid

Cien mil mensajes en WhatsApp: esta es la dimensión de la filtración que en marzo de 2023 afectó al exministro de Salud británico Matt Hancock, en la que quedó al descubierto el backstage del manejo de la pandemia en la isla. La filtración, realizada por The Telegraph, mostró la manera en que se decidían los anuncios con el fin explícito de “asustar a todo el mundo con la nueva cepa”, además de las complejas relaciones al interior del gabinete de Boris Johnson.

En una conversación entre asesores de salud y el ministro, mientras criticaban las resistencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, a los confinamientos, un asesor indicó: “En vez de seguir dando señales de avance, podemos cambiar el tono con lo de la nueva cepa”. El ministro respondió: “Sí, tenemos que hacer que se caguen de miedo (frighten the pants of everyone) con la nueva cepa”. Luego preguntó: “¿Cuándo lanzamos lo de la nueva variante?”. Al día siguiente, Hancock anunció en televisión la nueva cepa.

En otra conversación, en enero de 2021 se escucha a Hancock comentando la estrategia de comunicación, y un asesor le habla de cómo “los pequeños cambios de reglas” se ven ridículos cuando se trata de quién puede o no salir. Entre otras cosas, aseguran que hay que “intensificar el mensaje”, y que una de las cosas “vitales” en el plan es meter los “factores de miedo y culpa”.

En una conversación de octubre de 2020, el asesor Simon Case le sugiere a Hancock que las instrucciones que se le den a la población sobre el coronavirus sean entregadas por “figuras locales que cuenten con la confianza” del público, y remarca: “Y no figuras sin ninguna confianza en el país, como lo es el primer ministro”. En ese momento, Boris Johnson era el jefe de gobierno.

Policía entrando en el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Foto: Reuters.

Nueva York: alcalde y Gaza

En este caso, la polémica fue la filtración misma. En medio del movimiento universitario que empezó a construir campamentos y tomarse universidades en apoyo a la causa palestina, un grupo de empresarios presionó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, para intervenir con la policía, e incluso ofreció pagar investigadores privados para romper las manifestaciones por Gaza.

Eso fue lo que descubrió The Washington Post, basándose en la filtración de un grupo de WhatsApp compuesto por empresarios. “Un miembro del grupo de chat de WhatsApp le dijo al Post que donó US$ 2.100, el límite máximo legal, a Adams ese mes”, se lee en la historia.

“Algunos miembros también se ofrecieron a pagar a investigadores privados para ayudar a la policía de Nueva York a manejar las protestas, según muestra el registro del chat, una oferta que un miembro del grupo informó en el chat que Adams aceptó”. El artículo del Post afirma que las autoridades de la ciudad negaron que se utilizaran investigadores privados para ayudar a gestionar las protestas, principalmente en la Universidad de Columbia.

El grupo de WhatsApp, titulado “Actualidad en Israel”, incluía a prominentes empresarios, como el ex CEO de Starbucks Howard Schultz; el fundador de Dell, Michael Dell; el gestor de fondos de cobertura Bill Ackman y Joshua Kushner, hermano del asesor en temas de Medio Oriente de Donald Trump, Jared Kushner.