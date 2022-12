Fiscal nacional: Suprema contradice al gobierno y ministras intensifican gestiones

Las tensiones respecto del nombramiento de la carta elegida por el Presidente Gabriel Boric para liderar el Ministerio Público, Marta Herrera, siguen aumentando.

Este viernes, el líder de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, contradijo a La Moneda respecto de las responsabilidades involucradas en el éxito de la ratificación de la jurista, a solo horas de que el Senado dé su veredicto y cuando ya se ha anticipado un escenario desfavorable, que podría hacer repetir al gobierno la derrota del pasado 30 de noviembre, cuando los legisladores rechazaron su propuesta original: José Morales.

El jueves, la ministra Camila Vallejo (Segegob) defendió el nombramiento del Mandatario asegurando que, de no concitar los 2/3 que se requieren, sería un fracaso “de los tres poderes del Estado”.

“¿Por qué (responsabilidad) de los tres poderes del Estado? No, si nosotros hicimos la quina y no nos corresponde a nosotros la designación, así que no tenemos ningún fracaso en el Poder Judicial, al contrario hemos cumplido con todas nuestras obligaciones”, afirmó tajante Fuentes tras participar en una ceremonia de Jánuca en el Palacio de Gobierno.

El presidente del máximo tribunal agregó que “nosotros cumplimos, elegimos (...) a todos los postulantes de acuerdo a sus méritos, hicimos la quina. Y la designación no la hacemos nosotros. Así que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el tema”.

Los dichos de la Suprema agregan más elementos al complejo escenario que tendrá que enfrentar el lunes el gobierno para lograr los 33 votos que requieren para que -esta vez- el nombre no se caiga.

La determinación del Mandatario cayó mal de manera transversal, porque tanto desde el oficialismo como desde la oposición se les advirtió a las ministras Marcela Ríos (Justicia), Ana Lya Uriarte (Segpres) y Carolina Tohá (Interior) que sus preferencias estaban con el abogado Ángel Valencia y el fiscal Carlos Palma, y que había reticencias importantes respecto de Herrera, sobre todo por representar una supuesta continuidad de la era de Jorge Abbott.

De hecho, un conteo realizado por La Tercera el jueves dio cuenta de que la postulante no tiene -hasta ahora- los votos para ser ratificada en el cargo. En ese contexto, durante las últimas horas tanto Uriarte como Ríos intensificaron las gestiones con senadores de distintos comités para evitar una nueva derrota.

Con la conciencia de que la situación que enfrentan es compleja -la UDI ya notificó al gobierno que rechazará en bloque el nombramiento y RN se inclinará, en su mayoría, por abstenerse o rechazar-, en La Moneda apuestan a lograr la mayor cantidad de votos en sus coaliciones e intentar dar vuelta algunas preferencias en la oposición.

Si el gobierno logra convencer a los dudosos del PS y el PPD, contaría con 22 votos seguros si se suman los independientes Karim Bianchi y Fabiola Campillai, quienes estarían dispuestos a apoyar a Herrera. Eso sin contar la ausencia de Fidel Espinoza (PS), quien viaja al Parlamento Andino, y que hay algunos que se resisten a la jurista, como Alfonso de Urresti (PS) o Pedro Araya (Ind.-PPD), ambos integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, desde donde se le ha transmitido al gobierno que podrían rechazar de manera unánime la propuesta y enviar informe negativo a la sala el día lunes. Aunque no es vinculante, sería un golpe duro de entrada para la apuesta del gobierno.

Ayer, la ministra Uriarte se reunió con la senadora Yasna Provoste (DC), quien respaldó la elección del Mandatario, posición a la que se sumarían sus pares Francisco Huenchumilla y -pese a sus dudas- Iván Flores. En Demócratas, por otro lado, persiste la interrogante sobre lo que hará el senador Matías Walker, mientras que Ximena Rincón ya aseguró que no dará su voto a favor en vista de que el gobierno no hizo las consultas correspondientes. “No somos un buzón”, dijo el miércoles.

Y el problema es que basta que se sumen 18 votos en contra o abstenciones para que la propuesta de La Moneda no obtenga los respaldos necesarios.

El panorama en la derecha

En Chile Vamos, en tanto, ha habido solo algunos contactos desde el gobierno, luego de que la derecha transmitiera su negativa a Herrera. Mientras en la UDI dicen que durante este viernes no hubo llamadas, trascendió que algunos senadores, como el independiente en comité de RN Juan Castro, fueron contactados por la ministra Uriarte para conversar.

De esta manera es que en la derecha creían que si el gobierno buscaba apoyos en la oposición, lo haría con senadores que se acostumbran a votar de forma individual y no bajo órdenes de partido, especialmente en RN, como el caso de Castro, quien se encontraba “en reflexión”, y otros senadores díscolos.

En ese sentido, se comentaba en Chile Vamos, el gobierno perderá un voto relevante, pues el senador Manuel José Ossandón (RN) partirá de viaje la próxima semana, ya que este último había transmitido que votaría favorablemente por los candidatos que presentara La Moneda.

En la UDI, la situación era de profunda molestia con el gobierno, especialmente porque varios parlamentarios se enteraron por la prensa. “La ministra Ríos y la ministra Uriarte conversaron solo con dos senadores de la UDI. Ellos, el gobierno, ya sabían la opinión que tenía la UDI respecto de Marta Herrera. Si una vez más es fallido el nombramiento, la responsabilidad recae en el gobierno y principalmente en la ministra Ríos. Si vuelve a perder la ministra debiera renunciar”, afirma el jefe del comité, Iván Moreira. Sin embargo, el representante por Coquimbo, Sergio Gahona, ha planteado internamente que no tiene reparos con ninguno de los cinco nombres que integraban la quina, aunque respetará la decisión de la bancada.

Trascendió que en ese partido los principales contactos con La Moneda son el presidente de la tienda, Javier Macaya, y la senadora Luz Ebensperger, quien también integra la Comisión de Constitución y había sincerado previamente su respaldo a Valencia. Con todo, se esperaba que los parlamentarios gremialistas se juntaran este domingo a las 19.00 para hablar el tema y ojalá llegar con una postura común.

Por su parte, en Evópoli también habrá bajas. El senador Felipe Kast estará fuera el lunes, mientras que Sebastián Keitel y Luciano Cruz-Coke estarían por rechazar la propuesta.

Con todo, en Chile Vamos creían que la designación de Herrera era parte de una estrategia del Ejecutivo para hacer caer el nombre para que la Corte Suprema vuelva a rellenar la quina, ahora con un nombre que sí convenza al Ejecutivo. Esa teoría, sin embargo, ha sido descartado por el gobierno en distintas instancias.