Segundo intento: Boric propone al Senado el nombre de Marta Herrera para encabezar el Ministerio Público

El Presidente Gabriel Boric decidió proponer al Senado el nombre de Marta Herrera para liderar el Ministerio Público por los próximos ocho años.

Esta tarde se ingresó el respectivo oficio al Congreso con el nombre de la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional.

Ahora la Cámara Alta tiene la palabra. Para que la nominación prospere, debe ser respaldada en sala con un quórum de 2/3, lo que corresponde a 33 votos. De conseguir luz verde en el Senado, sería la primera mujer en la historia del Ministerio Público en liderar la institución.

La anterior carta del Ejecutivo, José Morales, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, solo consiguió 31 apoyos en la Cámara Alta y su opción de suceder a Jorge Abbott fue desechada.

Frente a esta inédita situación, la Corte Suprema debió reelaborar la quina de aspirantes que presentó al Ejecutivo, reemplazando el nombre de Morales y el del abogado Rodrigo Ríos, que desistió de su postulación.

Así, el listado de cinco nombres que el Presidente debía proponer al Senado había quedado conformado por Ángel Valencia Vásquez, que en la anterior votación de la Suprema lideró las preferencias con 17 votos -junto con Morales-, la jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera Seguel -que había obtenido 9-, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, quien tuvo siete votos y los dos nuevos nombres: la abogada y fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla y el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público en Los Ríos, Juan Agustín Meléndez.

El proceso no ha estado exento de polémicas.

En entrevista con La Tercera, Morales acusó tras el rechazo del Senado una “guerra sucia” que puede generar consecuencias “insospechadas”. “Imagino que hay sectores tanto internos como externos que persiguen que la situación del Ministerio Público se mantenga tal cual. Me imagino, porque no podría pensarlo de otra forma, que no miden las consecuencias de lo que eso podría significar para la situación de seguridad del país”, dijo.

Desde el Ejecutivo se ha llamado a cuidar la institución y ayer martes el Presidente Boric reconoció que la discusión se ha alejado de lo que espera el país. “El debate respecto de la Fiscalía Nacional no ha estado a la altura de lo que esperan los ciudadanos. Esto no se trata de lo que más le interesa a un senador o si esto es un gallito para el gobierno o no”, afirmó el Mandatario.

Supenso

Previo a que se conociera el nombre del candidato, abordando el trabajo legislativo que el gobierno ha debido realizar para evitar un nuevo tropiezo en la Cámara Alta, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, afirmó durante la mañana que los senadores han sido escuchados, pero recordó que la definición del nombre es una decisión autónoma del jefe de Ejecutivo.

“En nuestro país es frecuente el palo porque bogas y palos porque no bogas. En la elección anterior hubo acusaciones que se había sondeado demasiado, que habíamos conversado demasiado con los senadores. Otro grupo dijo que habíamos conversado muy poco. Entonces, de verdad es un mundo difícil para ponerse de acuerdo, pero lo que sí podemos decir es que nosotros por supuesto que quienes nos han querido señalar cuáles son sus preferencias, etcétera, los hemos escuchado, pero la decisión del Presidente es una decisión autónoma de un poder del Estado distinto al Legislativo”, enfatizó.

El Ejecutivo ingresó el oficio durante la tarde, en medio de altas expectativas en el Senado.

Algunos legisladores esperaban que La Moneda diera cuenta de la nominación en una de las sesiones de la jornada -a las 12:00 y a las 15:00- horas, lo que no ocurrió. La demora generó inquietud e incluso molestia en algunos senadores, que consideran que lo deferente y oportuno hubiera sido que el oficio se presentara en horario de trabajo legislativo.

Perfil de Herrera

Herrera es abogada de la Universidad de Chile, máster en derecho con especialización en litigio oral de la California Western School of Law de Estados Unidos y tiene un postítulo en agresiones sexuales.

Se ha desempeñado como jefa de la unidad de asesoría Jurídica de la fiscalía regional Metropolitana Occidente, secretaria abogada del consejo general del Ministerio Público y jefa de la unidad anticorrupción y vocera del Ministerio Público.

En noviembre pasado, en entrevista con La Tercera, Herrera abordó las dudas que algunos contendores han buscado instalar respecto a una supuesta continuidad de la gestión de Abbott a través de su candidatura. Esto, considerando que pertenecía al núcleo del exfiscal nacional.

Al respecto, aseguró que con Abbott tenían “visiones bastante distintas y las tuvimos todo el tiempo, pero yo no podía ir más allá”.