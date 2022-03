Fuad Chahin, convencional DC: “El Frente Amplio y el PC son los responsables de que no alcancemos un entendimiento”

El jueves se retiró enojado de las negociaciones entre los convencionales de la Comisión de Sistema Político y congeló su participación argumentando que se estaba elaborando un “engendro”. El convencional Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) explica sus razones y apunta como responsables al Partido Comunista y al Frente Amplio.

Congeló su participación en las reuniones para alcanzar un acuerdo. ¿Qué no le pareció?

Desde el miércoles, cuando partimos con las conversaciones en la mañana, se planteó por parte del Frente Amplio que ellos querían seguir teniendo un Congreso que les permitiera a los unicameralistas decir que el modelo es unicameralista. Y a los bicameralistas decir que es bicameralista. Ahí partió todo mal. Por lo tanto, seguimos avanzando sobre la misma base de lo que ya había sido rechazado por el pleno. Se le cambió el nombre y se empezaron luego a discutir las atribuciones. Pero es exactamente lo mismo. Me parece muy peligroso tener un sistema de fácil captura por el autoritarismo y el populismo y que, además, va a ser ineficaz.

Jaime Bassa dijo que de esta forma podían estar todos más conformes, que rescataban lo mejor de cada sistema…

No soy vocero de otros colectivos, pero en algún momento estuvo también quebrada la mesa justamente por la insatisfacción del Colectivo Socialista. Ellos tienen un coordinador de la Comisión y están obligados a mantenerse. Yo tengo más libertad y no me voy a mantener en algo que siento que es malo para el país.

¿Su colectivo respalda su decisión?

Absolutamente.

¿Responsabiliza al Frente Amplio de la demora en alcanzar un acuerdo?

Por su peso específico, por su relevancia dentro de la Convención. El Frente Amplio y el Partido Comunista son los responsables de que no alcancemos un acuerdo. Sobre todo, porque uno escucha al Presidente Boric que dice una cosa totalmente distinta a la que dicen y defienden sus convencionales. El Presidente Boric dijo que él era partidario de un bicameralismo asimétrico con una cámara de las regiones que tuviera facultades y que tuvieran incidencia.

Lo que ellos dicen es que las palabras del Presidente se interpretan de lado y lado, porque tampoco profundizó en qué atribuciones debería tener este bicameralismo asimétrico. Por eso, afirman que sí adhieren a lo que plantea Boric.

Lo que dijo el Presidente del bicameralismo asimétrico, donde la cámara tenga facultades, no es efectivamente lo que está ocurriendo.

De alguna manera, ¿usted le pone una lápida al proceso constituyente al restarse de este acuerdo?

¿Cómo le voy a poner una lápida si yo soy uno solo? Yo me estoy restando de las negociaciones, pero esperemos lo que diga el pleno en las votación en general y en particular. Todavía queda mucho.

Pero se está restando de formar parte del acuerdo que se le denomina la “columna vertebral” de la nueva Constitución.

Es un muy mal acuerdo y no tiene mucha viabilidad. No es un acuerdo que va a terminar prosperando íntegramente. Yo voy a seguir participando de la Comisión y trabajando hasta el último. Voy a seguir haciendo política, no me voy a taimar ni me voy a ir para la casa.

Si el acuerdo que sale de acá es el que se termina aprobando en el pleno, ¿usted estaría por rechazar en el plebiscito de salida?

Todavía falta que esperemos. Cuando termine la comisión de armonización voy a dar mi opinión. Hasta entonces voy a trabajar por intentar tener un texto que pueda ser compartido y que podamos llamar a aprobar y que ojalá sea aprobado por una abrumadora mayoría.

Pero usted ha sugerido la idea de que exista una tercera vía si se rechaza. ¿No es dar por fracasado el proceso anticipadamente?

Si gana el rechazo, eso no significa que la gente quiera seguir con la Constitución del 80. Ya un 80% de los chilenos dijo que quería cambiarla. Por lo tanto, la consecuencia del rechazo no puede ser continuar indefinidamente con esta Constitución.