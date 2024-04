Jacqueline van Rysselberghe: “Es un autogol político de la UDI haber persistido en tratar de mantener la candidatura de Peñaloza”

Está dedicada casi a tiempo completo a su profesión, la psiquiatría. Sin embargo, está al tanto de lo que pasa en las negociaciones electorales de su sector, y principalmente de los pasos de la UDI, partido del que fue presidenta entre el 2017 y 2020.

La exsenadora, quien descarta volver a competir en un cargo de elección popular, tiene un diagnóstico crítico de Chile Vamos.

—He visto compleja la situación en la derecha, porque ante un gobierno tan malo como el que tenemos, con tantos errores y autogoles, la verdad es que uno esperaría una cosa más consistente.

¿En qué sentido?

Falta ser más duros para plantear los contrapuntos. Esa fue la razón por la cual a los republicanos les fue tan bien para la última elección de consejeros.

¿Pero no corren el riesgo de mimetizarse con republicanos?

Lo que ha tratado de hacer Chile Vamos, y la UDI en particular, es diferenciarse de republicanos y no les ha ido bien.

¿Cree que va pasar lo mismo en las elecciones de este año?

Yo veo que republicanos tiene la lista completa de concejales, y si tú mides, en general, los candidatos de republicanos marcan un porcentaje relativamente alto. La marca republicano tiene peso.

¿Y cree que Chile Vamos se ha devaluando?

Efectivamente, la marca Chile Vamos se ha ido devaluando. Cuando tú tienes un país que está superpolarizado se genera mucha incertidumbre para la gente que lo está viendo. Y frente a una cosa que a ti no te gusta, te gustaría una alternativa clara. Y esa la están entregando los republicanos y no Chile Vamos (...). Y creo que ha habido lentitud en la búsqueda del comité electoral. A mí me llama la atención que no estén nombrados los candidatos de las capitales regionales, de Santiago. Deberían haberse anunciado las comunas con primarias. Porque es como una precampaña, empiezan a funcionar los cuadros que trabajan en los equipos de campaña.

¿Cuánto se ha involucrado en estos diálogos electorales?

No me he involucrado ni me han invitado tampoco. Yo sé porque igual, mal que mal, uno mantiene ciertos contactos con personas.

¿Le han pedido ser candidata?

Me preguntaron hace algún tiempo, pero no estaba dentro de mis planes de ser candidata.

¿Quién le preguntó?

Me preguntó Evelyn Matthei si yo estaba disponible para ir por Concepción.

¿Pero cómo alcaldesa?

Es que yo no estoy disponible ni para alcaldesa ni para gobernadora.

Jacqueline van Rysselberghe (UDI). FOTO: RUDY MUÑOZ / LA TERCERA

¿Y las parlamentarias del próximo año?

No, tampoco, mucho menos.

¿Y cómo cree que se han dado las conversaciones electorales con los republicanos?

Acá tiene que haber un esfuerzo importante por llevar candidatos de unidad del sector. Es decir, frente a una izquierda como la que estamos viendo hoy día, polarizada, que está extremadamente ideologizada, lo que la gente espera es unidad. Y la unidad requiere sacrificios. Y por eso me encantaría que ojalá hubiera candidatos de unidad en la mayor cantidad de comunas posibles.

¿Y cree que ha habido voluntad de republicanos? Están levantando cartas en distintas comunas…

Lo que he visto es que ellos entienden que Chile no puede seguir con un gobierno de izquierda como el que tenemos, y para poder revertir esa situación es necesario la unidad.

Pero la derecha se ha visto más preocupada del sector oriente...

Todas las comunas son importantes. Porque todas las comunas muestran un tipo de liderazgo y una forma de hacer política.

¿Y qué le pareció lo que pasó en Las Condes con Peñaloza?

Era superpredecible que Daniela Peñaloza no pudiera ir como candidata. Es supercomplejo iniciar una campaña con todos estos flancos judiciales abiertos. Yo entiendo que puedan defender la gestión, pero no entiendo mucho que hayan generado una especie de contrapunto con la Marcela Cubillos, quien siempre ha sido del ADN de la UDI. Aunque no es militante hoy, siempre ha estado disponible para trabajar con y para la UDI.

¿Dilataron mucho la decisión?

Sí, porque era predecible que no iba a poder asumir una candidatura a alcaldesa por el tipo de investigación y por los flancos que se veían venir desde hace ya bastante tiempo.

Más allá de que Cubillos tenga “ADN UDI”, es una derrota para el partido. ¿Manejó mal el tema la directiva?

Efectivamente es un problema que se autogeneró porque era completamente predecible que Daniela Peñaloza no iba a poder enfrentar la campaña electoral. Debieron levantar una carta anticipadamente o asociarse con la Marcela Cubillos.

¿Cuánta responsabilidad le atribuye a Macaya?

La responsabilidad es de quienes están hoy día dirigiendo la UDI. No necesariamente solo del presidente de la UDI, también del comité electoral.

¿Y qué tan costoso es perder Las Condes?

En términos políticos hoy día es una derrota, sí, pero es una derrota autoinfligida porque en estricto rigor cuando la Marcela fue por la UDI como constituyente, fue un triunfo. Entonces, es difícil de entender, debieron haberla llevado a Las Condes como ocurrió en la Convención. Uno puede valorar a Peñaloza, valorarla como persona, pero es un autogol político de la UDI haber persistido en tratar de mantener la candidatura de Peñaloza cuando era predecible que no iba a poder ser candidata.

¿Y están a tiempo de abrazar la candidatura de Cubillos?

Debieron haberlo hecho antes.

Pero también hay un cuestionamiento a Cubillos, porque irrumpió de inmediato como independiente.

Es razonable. La Marcela hace muchos años que es independiente, y cuando fue candidata a constituyente fue como independiente. Entonces, no veo por qué tú la puedes llevar por el mismo distrito como constituyente en un cupo UDI y no como alcaldesa.

Pero ella quiere ir por fuera. ¿No debería ceder e ir por Chile Vamos?

A estas alturas no tiene mucho sentido. La Marcela, con todo esto que ha sucedido, se ha consolidado como candidata del sector.