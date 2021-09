Libros y documentales sobre los atentados de Al Qaeda y sus consecuencias hasta hoy

La mañana del martes 11 de septiembre de 2001, como bien reza el título de un reciente documental de Netflix, fue un punto de inflexión, y quizás el puntapié inicial sin el que no se entiende la política internacional del siglo XXI. En menos de dos horas, casi 3.000 personas perdieron la vida en los atentados perpetrados por Al Qaeda en Estados Unidos, estremeciendo a un mundo que seguía los hechos desde sus televisores, en vivo y en directo.

En 20 años se han escrito decenas de libros y grabado otros tantos documentales al respecto. En la siguiente lista algunos de los títulos más relevantes, para entender la génesis de este hito que marcó a la humanidad y cuyos efectos se viven hasta hoy.

Libros

La torre elevada: Al-Qaeda y los orígenes del 11/S

Lawrence Wright

Debolsillo

2006

Crónica ganadora del Premio Pulitzter, La Torre Elevada narra el proceso en que Osama bin Laden y Ayman Al-Zawahari se fueron radicalizando, pasando de combatientes idealistas a líderes del grupo terrorista Al-Qaeda. Con más de quinientas entrevistas realizadas en un espacio de cinco años, Wright consigue armar un relato exhaustivo y preciso del auge del fundamentalismo islámico en general, y de la preparación del atentado en particular. John le Carré comentó al respecto que “su fuerza tremenda reside en el relato de los hechos y de sus orígenes, de los procesos mediante los cuales hombres corrientes eligen matar y morir en nombre de delirios arcaicos; y de cómo las ideas más dementes llegan a convertirse paso a paso en actos que cambian el curso del mundo y que podían haberse evitado”.

Nueva York, 8:45 A.M.: La tragedia de las Torres Gemelas y la muerte de Bin Laden

Simone Barillari (ed.)

Errata naturae

2011

Este libro es un compilado de crónicas, publicadas en medios de comunicación estadounidenses durante los 10 años que siguieron a los atentados. Desde perfiles escritos acerca de las víctimas, los momentos mismos de la tragedia y sus consecuencias, llegando hasta la muerte de Osama bin Laden el año 2011, el volumen cuenta con las plumas de periodistas como Bob Woodward y Judith Miller. Como sello de calidad, todos los artículos y reportajes de investigación incluidos ganaron un Premio Pulitzer.

The Rise and Fall of Osama bin Laden

Peter Bergen

Simon & Schuster

2021

Como periodista, Peter Bergen se empezó a interesar en la figura de Bin Laden mucho antes de los atentados: fue el primero en entrevistarlo, el año 1997, para la televisión norteamericana. Tanto a través de entrevistas con sus más cercanos, como accediendo a documentos del equipo de fuerzas especiales que dio caza al terrorista más buscado de nuestro siglo, Bergen retrata a Osama en todos los ámbitos de su vida: como hombre de familia, como comandante, como líder terrorista y como fugitivo. Del libro, el profesor Bernard Heykal afirmó que “es particularmente perceptivo sobre la reacción del gobierno norteamericano hacia el alza de Bin Laden y el fenómeno yihadista”.

El hombre del salto

Don DeLillo

Seix Barral

2007

El escritor americano, famoso por la a estas alturas clásica novela Ruido Blanco, retrata esta vez el ir y venir de Keith Neudecker, un abogado de 39 años que cubierto de cenizas y cristales rotos, deambula por Manhattan durante la mañana del 11 de septiembre, hasta que llega sin más a la casa de su mujer y su hijo. Escrita intercalando los puntos de vista de Keith y Liane, la esposa de la cual lleva un tiempo separado, la novela explora el estupor y la descolocación de los personajes ante una catástrofe tan grande. Entre ambas voces, también aparece la de Hammad, uno de los terroristas suicidas, a quién se sigue desde que empieza su adoctrinamiento hasta que estrella el avión en el primer atentado.

The Only Plane in the Sky: An Oral History of 9/11

Garret M. Graff

Simon & Schuster

2019

Graff es exeditor del medio de periodismo investigativo Politico. Escrito en colaboración con la historiadora Jenny Pachucki, el libro recoge el testimonio de 500 familiares de víctimas, sobrevivientes, oficiales del gobierno, entre otras personas. El volumen cuenta la historia de un bombero que buscó a su esposa, que trabajaba en el World Trade Center; la de un operador telefónico que prometió hacer llegar las últimas palabras de un pasajero a su familia; de un capellán que fue a ofrecer extremas unciones a los moribundos creyentes, perdiendo su propia vida en las torres, y muchas más vivencias. The Only Plane in the Sky junta las inolvidables experiencias personales de los hombres y mujeres que se vieron en el centro de un drama humano sin precedentes.

Directorate S: The C.I.A. and America’s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan

Steve Coll

Penguin Press

2018

Steve Coll, redactor de The New Yorker y decano de la Escuela de Graduados en Periodismo de la Universidad de Columbia, ganó el premio Pulitzer con Ghost Wars, que analiza cómo Afganistán ayudó a dar origen a Al Qaeda antes del 11 de septiembre. En Directorate S, Coll se centra en los esfuerzos de Estados Unidos posteriores al 11 de septiembre para combatir a los talibanes y Al Qaeda en Afganistán y Pakistán.

Losing the Long Game: The False Promise of Regime Change in the Middle East

Philip H. Gordon

Foreign Affairs

2020

Desde 1945, el gobierno de Estados Unidos se ha propuesto derrocar gobiernos en Medio Oriente, en un promedio de una vez por década. Gordon, un excoordinador de la Casa Blanca en Medio Oriente, describe la alegre y despreocupada ignorancia de quienes han estado a cargo de las políticas para la región. Mostrándolo con siete casos, entre ellos el derrumbe al Primer Ministro iraní Mohammad Mosaddeq en 1953 y la invasión a Irak en 2003, el libro ilustra de manera brillante como, uno tras otro, los intentos norteamericanos de cambiar regímenes en Medio Oriente no han producido ningún caso de éxito claro, sino más bien fracasos catastróficos, costos altísimos y consecuencias inesperadas.

The Afghanistan Papers: A Secret History of the War

Craig Whitlock

Simon & Schuster y The Washington Post

2021

El reportero de The Washington Post y tres veces finalista del Pulitzer, Craig Whitlock, relata cómo tres presidencias sucesivas y sus altos mandos militares decepcionaron a la ciudadanía año tras año, en la guerra más larga en la que se han visto envueltos los Estados Unidos. A diferencia de las guerras de Vietnam e Irak, la invasión a Afganistán en 2001 tuvo un apoyo casi unánime. Sin embargo, el conflicto devino una guerra de guerrillas imposible de ganar, en un país que las fuerzas militares norteamericanas nunca terminaron de comprender. El libro contiene revelaciones sobre las personas que jugaron un rol directo en la guerra, desde la Casa Blanca y el Pentágono, hasta soldados en las primeras líneas, basado en más de mil entrevistas con gente que sabía que el gobierno norteamericano estaba presentando una versión distorsionada, y a veces enteramente fabricada, de los hechos en el frente.

Fall and Rise: The Story of 9/11

Mitchell Zuckoff

Harper

2019

Mitchell Zuckoff cubrió el 11 de septiembre y sus secuelas para el Boston Globe. En Fall and Rise, crea una línea de tiempo de los eventos del 11 de septiembre de 2001, utilizando estudios y documentos gubernamentales, así como las historias individuales de sobrevivientes, testigos y víctimas. Zuckoff dice que escribió Fall and Rise “para retrasar el descenso del 11 de septiembre al pozo de la historia”.

Documentales

Punto de inflexión: el 11/S y la lucha contra el terrorismo

Brian Knappenberger

Netflix

2021

“La historia proyecta una sombra larga”, reza el subtítulo de la producción. Netflix lanzó esta serie documental de cinco partes, de una hora por capítulo, en la que reconstruye con gran precisión cada detalle de los atentados, con acceso a material inédito, testimonio de los sobrevivientes, grabaciones de los aviones, torres de control, organismos de seguridad y más. Sin embargo, el documental no termina ahí, sino que propone una línea de tiempo desde 1979, cuando los soviéticos invadieron Afganistán, para entender el contexto de los ataques y sus consecuencias.

11/S: Testigos de la tragedia

72 films

National Geographic

2021

El primer episodio de esta serie documental, “Respuesta Inicial”, se estrenó el 11 de junio en el Festival de Cine de Tribeca. La serie en total tiene una duración de siete horas, y para crearla, el equipo examinó 951 horas de material de archivo. Desde el momento en que el Departamento de Bomberos de Nueva York y el Departamento de Policía recibieron la primera llamada para acudir al World Trade Center esa mañana de septiembre, hasta los devastadores momentos de destrucción y caos posteriores al ataque, el documental cuenta cronológicamente lo que ocurrió ese día, a través de extraordinarias imágenes de archivo y de fotografías realizadas por periodistas y transeúntes.