Manuel José Ossandón (RN): “El factor Rojo Edwards puede significar un 4-1, con cuatro senadores de extrema izquierda”

na mirada pesimista tiene el senador Manuel José Ossandón (RN) sobre la senatorial de la Región Metropolitana en la que buscará reelegirse. La irrupción del Partido Republicano, de la mano de Rojo Edwards, su principal carta, y de las aspirantes de izquierda Karina Oliva (Comunes) y Fabiola Campillai (ind.) lo hacen pronosticar que el oficialismo podría conseguir solo un escaño de los cinco que se eligen.

En la “madre de todas las batallas”, Ossandón compite por RN junto a Marcela Sabat, mientras que por la UDI van Daniela Cabezas y Carolina Lavín, y Jaime Mañalich y Luciano Cruz-Coke, por Evópoli. Los seis enfrentan a la centroizquierda, que llevará a Gabriel Silber (DC), Paulina Vodanovic (PS), Natalia Piergentili (PPD) y Guillermo Teillier (PC).

Usted se abrió al cuarto retiro de pensiones. ¿Eso le ayudará a reelegirse?

No. Las decisiones las tomo en conciencia. Esto no es un tema de votos. Tengo claro que el 10% es una mala política, pero también viene a tapar malas políticas que se aplicaron antes. El 20% de las personas lo único que quiere es sacar un 100% de las platas, porque dicen que Boric va a nacionalizar el sistema y se las va a robar. Y el otro 80% te dice que las quiere retirar porque las AFP se las están robando. Cuando nadie confía en nadie, el sistema no funciona.

¿El oficialismo podrá cumplir la meta de tres senadores en la RM?

Es súper difícil sacar tres senadores, sería un éxito impresionante. El factor de José Antonio Kast puede hacer subir al Rojo Edwards. Si este último no sale, el resultado sería que se pierden los senadores de Kast y los del oficialismo. Si yo lo analizo como persona, los que compiten conmigo en la derecha el que más me gusta es el Rojo Edwards, porque es mi amigo y sería un gran senador. Pero del punto de vista electoral, como él no va en el pacto, es muy difícil que salga, y no es tan difícil que eso permita que se pierdan senadores de derecha.

¿Le gustaría que saliera Edwards antes que alguien de Chile Podemos Más?

Para mí, como persona, sí. Pero electoralmente debo reconocer que desgraciadamente él se fue en otro pacto y eso perjudica a la centroderecha. Pero si la candidatura de Edwards significa que se pierde un senador, me parece mal.

¿Le afectará su situación judicial a su reelección?

La Corte de Apelaciones en amplísima mayoría determinó que no he cometido ningún delito, y el Tribunal Constitucional reafirmó eso. Es súper fácil que a uno lo acusen, porque lo mío claramente es una persecución y una operación política, pero la gente que me conoce sabe que no es verdad. Eso no influirá esta campaña.

Casi todos sus ingresos son por crédito, y otros candidatos han recibido aportes. ¿Se siente en desventaja monetariamente?

Por supuesto que las platas son importantes, si prendes la radio escuchas a los candidatos que compiten conmigo a cada rato. Todo el mundo sabe que cuestan una fortuna los avisos. Yo no tengo en ninguna radio, porque no tengo plata. Pero mi trayectoria y mi discurso van a ser mucho más importantes que la plata.

¿Las apuestas de la izquierda, Karina Oliva y Fabiola Campillai, pueden complicar sus opciones?

La elección es sumamente difícil. El problema es que si nadie les compite a ellas en sus sectores nos pueden pasar por arriba. Ahora somos candidatos a senador de toda la Región Metropolitana. Al no estar dividido en Santiago oriente y poniente, el peso del distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén) disminuyó profundamente. Hoy hay mucha más gente en los sectores populares, ojo con eso. Oliva y Campillai son dos candidatas muy potentes que van a sacar muchos votos.

¿Qué pronóstico tiene de la elección?

El factor Rojo Edwards puede significar un 4-1, y no un 3-2. Cuatro senadores de izquierda, y todos de extrema izquierda, y uno de centroderecha.

¿Qué prioridades tendrá de ser electo?

En Chile, la gente se siente indefensa. No hay una estrategia para combatir el crimen organizado, por eso están llegando los carteles. Hay muchos temas, la demolición de los blocks, la dignidad de las personas. Y puedo ayudar mucho, como tengo un voto cruzado, me puede permitir trabajar en negociaciones para hacer de puente.

¿Cómo lidiará el nuevo Senado con la Convención?

El rol del Senado más que contraparte tiene que ser un protagonista, ayudando a la Convención. Las últimas leyes han demostrado la importancia de un Senado que sea una cámara revisora, y que no se hagan leyes a tontas y a locas.