Guillermo Teillier (PC), candidato a senador RM: “No vamos a dejar la escoba en el país”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, logra llegar al Senado le daría un triunfo cargado de simbolismo a su colectividad.

Sería la primera vez en que un comunista llegue a la Cámara Alta desde el retorno a la democracia y representaría la caída de la “última barrera institucional” del PC.

Sin embargo, el timonel -quien fue impedido de buscar su reelección como diputado- no tiene una competencia fácil por la izquierda. Con su compañera de lista, Claudia Pascual (PC), compiten con la excandidata a gobernadora por la RM Karina Oliva (Comunes) y la independiente Fabiola Campillai.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas si llega al Senado?

Apoyar todo lo que venga de la Convención y del gobierno de Boric. Hay una serie de proyectos estancados en el Senado que son de nuestra autoría, como las 40 horas, si no hay consentimiento es violación, royalty minero, impuesto a los súper ricos y varios otros. Quiero seguir trabajando por materias en las que he trabajado bastante y tengo bastante experiencia, como vivienda, adultos mayores y temas laborales.

El PC no ha vuelto al Senado desde el retorno a la democracia. ¿Qué significado tendría que entrara usted?

Primero, sería ir recomponiendo lo que el partido tenía antes del golpe. Va a ser bastante simbólico, porque la larga lucha del PC se ve refrendada por esto, hemos dado saltos cualitativos el último tiempo, como el sistema binominal, rompimos la exclusión en la Cámara de Diputados, entramos a un gobierno. Hemos ido adquiriendo un bagaje de experiencia que nos permite decir que podemos estar en el Legislativo, en la Convención Constitucional y en un gobierno.

¿Cómo ve la carrera en la izquierda?

Me pidieron que fuera candidato a senador y yo acepté precisamente por el momento que estamos viviendo, en que hay que hacer todo por impulsar los cambios que el pueblo está demandando, esa es una cuestión principal. Segundo, nosotros tenemos una votación en la RM que nos podría posibilitar elegir senador o senadora. Karina obtuvo los votos de todo Apruebo Dignidad y nosotros contribuimos con una alta cantidad de votos y yo creo que se van a redireccionar esos votos.

¿Y Fabiola Campillai?

Puede afectar a todos, pero ella es sola contra listas, no es lo mismo que los convencionales, que hubo una lista de independientes. Aquí es ella sola contra listas de partidos y, en ese caso, nosotros no somos los más débiles.

En la discusión de los retiros varios han sincerado que es una alternativa para derribar a las AFP. ¿Lo ve eso como un objetivo?

Los retiros los veo como la necesidad de otorgarle un respiro a la gente, porque no les alcanza hoy. En la gira por la RM uno se da cuenta de que la situación no está buena. Pero no es necesario seguir haciendo retiros para cambiarlas AFP, se puede cambiar el sistema previsional, eso está previsto y con el gobierno de Boric vamos a tener un nuevo sistema previsional sin AFP.

En el proyecto de indulto no están todos los votos de la oposición. ¿Es una línea divisoria en la izquierda?

Es que en la oposición tenemos bastantes diferencias, por eso tenemos distintas candidaturas presidenciales, distintas listas parlamentarias, aunque sí podemos llegar a acuerdos. Me imagino que para la segunda vuelta tendremos la capacidad de llegar a acuerdos si es que es necesario, pero en lo del indulto ahí estamos estancados y debiera procederse a aprobar el indulto.

¿El indulto debería ser un compromiso de Apruebo Dignidad en caso de llegar a ser gobierno?

Sí, yo creo que sí, también la reparación a las víctimas. Eso debe ser un compromiso y ojalá tengamos la mayoría para eso en el Parlamento.

¿Se han superado las desconfianzas con el FA?

Estamos mucho más afianzados y lo más importante es que las miradas respecto de los programas son muy parecidas y en las materias gruesas ya estamos de acuerdo. Eso es lo mejor, porque eso va a permitir que todos con entusiasmo trabajemos por el cumplimiento de ese programa. No es un salto al vacío lo que se está trabajando, se está haciendo un cálculo financiero muy exacto. No vamos a dejar la escoba en el país.

El PC ha hecho advertencias respecto del programa. ¿No cree que esos mensajes tensionan de más?

Yo no hice una advertencia, lo que digo es que los programas tienen que cumplirse. Estamos todos comprometidos, otra cosa es que en el camino se presenten dificultades, por ejemplo, en el plano legislativo.

¿Su excandidato presidencial ha formado parte de su despliegue?

Me hizo un video, ha estado en la franja, ha estado apoyando, haciendo giras. Él está trabajando tanto por el triunfo de Boric como también por nuestras candidaturas.