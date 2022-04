Marcos Barraza, convencional PC: “Sería un error histórico que el PS cediera ante algunos senadores y no se sumara al Apruebo”

El próximo 17 de mayo se inicia el trabajo de la comisión de Normas Transitorias, de la cual formará parte. Si bien, el convencional Marcos Barraza (Chile Digno) no quiere profundizar en las propuestas sobre esa materia, aborda el rol de su partido, el PC, en el trabajo de la Convención. En esta entrevista, reafirma su postura por el Apruebo de cara al plebiscito de salida y manifiesta que sería un error que el Partido Socialista no tuviera una postura institucional clara al respecto.

A pocos días que inicie el proceso de transitorias y armonización, ¿qué tan conforme se siente del trabajo realizado por el PC en la Convención?

Hemos logrado posicionar temas importantes en materias de derechos sociales, sistema político, fortalecimiento de territorios. No sé si estamos conformes, pero sí estamos haciendo un trabajo consistente con el mandato social.

El PC ha sido objeto de críticas por parte del Colectivo Socialista, de la Coordinadora Plurinacional, entre otros, porque acusan que han sido una piedra de tope para llegar a acuerdos. ¿Cómo evalúa eso?

No, no lo vemos así. Cada colectivo tiene sus convicciones y actúa en función de ellas. Eso es absolutamente legítimo. Sin ir más lejos, nosotros teníamos un modelo institucional legislativo de carácter unicameral y transitamos hacia un bicameralismo asimétrico. Hemos concurrido no a uno, sino que a tres acuerdos y hemos ido cediendo posiciones.

¿No han sido intransigentes?

De ninguna manera. Hemos viabilizado acuerdos importantes al interior de la Convención.

Pareciera ser que la izquierda se entusiasmó con la idea de ser mayoría en la Convención. ¿No es riesgoso en el entendido que es una mayoría circunstancial?

No diría que es una mayoría circunstancial. Aquí está expresada una mayoría nacional que quiere una nueva Constitución.

Me refiero a que en el Congreso no cuentan con una mayoría y no tienen asegurado tenerla en futuras elecciones.

La política es institucionalidad, es movimiento social, son organizaciones sociales, son demandas territoriales y, en ese sentido, la Convención mixtura correctamente esa visión integral. Lo que es de minoría es la posición de la derecha que defiende la Constitución que va a expirar.

¿No le preocupa que, al no tener las mayorías en el Congreso, se retroceda en los cambios?

No creo. Tengo la impresión de que aquí está germinando también una nueva forma de entender el modo de hacer política. La reconfiguración de la institucionalidad política del país les va a dar un protagonismo a los territorios y a las regiones que, evidentemente abstraerse de la demanda social, intentar aplacarla, sería un error.

La derecha acusa que los han marginado, que llegan a consensos solo dentro de la izquierda.

Estamos cumpliendo con el mandato que tiene el texto legal de la actual Constitución, que es tener acuerdos por dos tercios.

¿Pero no sería mejor que fueran más amplios?

Dos tercios implica 103 votos, que es un supra quórum que es altamente exigente. Bajo el predicamento de la derecha, tendríamos normas por el 100%, es decir, 154 votantes y eso claramente no es posible. La derecha perdió la batalla de las ideas, ese es el problema. No tiene propuesta de país.

En la Convención se ha visto una compleja convivencia de las coaliciones que integran el gobierno. Al PC y al PS les ha costado ponerse de acuerdo. ¿Cuánto repercute en el gobierno?

No diría que golpee tanto al gobierno. Somos fuerzas políticas que tenemos en los últimos 40 años trayectorias distintas, que logramos ser parte de la Nueva Mayoría con vocación transformadora pero también tenemos valoraciones de la institucionalidad distinta. Al final del día lo que está prevaleciendo es una apuesta en común que permita viabilizar la nueva Constitución. No tengo ninguna duda de que esta Constitución, en términos estratégicos, va a ser mejor que la actual.

Pero hay constantes roces en este modelo de dos coaliciones y un gobierno. ¿Qué proyección tiene de ese modelo?

Una vez que se despegue la Convención Constituyente también va a haber menos interferencia en el debate del gobierno.

¿Y si se despeja eso debería cambiar ese diseño?

Claro, la política es bien dinámica. Por lo pronto, mantener este escenario es un dato de la realidad.

¿Qué tan perjudicial es para esta convivencia que, de cara al plebiscito de salida, senadores PS, como Fidel Espinoza, digan que no están convencidos del Apruebo?

Sería un error histórico que el PS cediera ante algunos senadores y no se sumara al Apruebo. Es impensado rechazar para mantener la Constitución pinochetista.

¿Y, en ese sentido, espera que el PS tenga un pronunciamiento claro respecto del proceso?

Mayoritariamente el PS está por el Apruebo. Indistintamente de las voces de algún senador.

¿Cuánto perjudican esas voces?

Sin lugar a dudas generan titulares de diarios. Pero tengo claridad de que para efectos de voluntad popular lo que prevalece es la intención de cambio y el PS es un partido de recambio popular.

Ricardo Lagos dijo que si se rechaza, la Constitución que queda es la que lleva su firma. ¿Eso puede ser una excusa para el PS?

En lo estructural sigue siendo la misma Constitución subsidiaria y pinochetista. Decir que el Rechazo no es tan malo porque sigue la Constitución con la reforma del 2005 es no estar viendo la realidad.

Usted está convencido por el Apruebo, pero ha habido un alza del Rechazo en las encuestas. El gobierno ha dicho que se debe a incertidumbres de la ciudadanía. ¿Comparte eso?

Sí, esencialmente responde a incertidumbre y a desconocimiento. También hay estudios que muestran que la información a la cual accede la mayoría de la ciudadanía es información falsa.

Si pierde el Apruebo, ¿qué camino deberían seguir?

No me pongo en esa hipótesis, sería un escenario malísimo. Quienes buscan la tercera vía lo que quieren es constreñir la deliberación social, es un rechazo encubierto.

Respecto a los transitorios, ¿cuándo se debe terminar con el Senado?

Nuestra posición la vamos a decir cuando se inicie la comisión.

¿Comparten la idea de que se haga un cambio rápido?

No, de ninguna manera un reseteo de todo el sistema. Eso no es realista. Hay que dar un debate con información clara, con cambios que respondan a las expectativas sociales.