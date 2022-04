Petro vs Gutiérrez: la carrera por la presidencia de Colombia

Justo a un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, ayer se conoció una nueva encuesta de intención de voto que confirma el favoritismo del candidato de izquierda Gustavo Petro de cara a los comicios del próximo 29 de mayo. Sin embargo, todo indica que el abanderado de Pacto Histórico deberá medirse en segunda vuelta con el derechista Federico “Fico” Gutiérrez, de Equipo por Colombia, que cada vez recorta más distancia.

Según la encuesta de Invamer para Caracol Noticias, Blu Radio y El Espectador, Petro, con un 43,6% de intención de voto, puntea para la primera vuelta. Sin embargo, contrario al principal objetivo de su campaña, no le alcanzaría para lograr la victoria el 29 de mayo. Gutiérrez tiene 26,7% de respaldo, y el paso asegurado a segunda vuelta del 19 de junio, destacó la revista Semana.

Tras Petro y Gutiérrez se sitúan otras opciones menos populares como el aspirante de Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, con el 13,9% de las preferencias, o el candidato de Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien registra un notable descenso de los votos hasta el 6,5%.

Más abajo y con apoyos inferiores al 2% se encuentran John Milton Rodríguez (1,5%), de Colombia Justas Libres; Enrique Gómez Martínez (1,1%), de Movimiento de Salvación Nacional, o Ingrid Betancourt, de Verde Oxígeno, que tan solo convencería al 0,5% de los votantes, al igual que Luis Pérez, del movimiento ciudadano “Colombia piensa en grande”. El voto en blanco se llevó el 5,7%.

Federico Gutiérrez sonríe después de ganar la nominación en su coalición de derecha para postularse a la presidencia de Colombia, en Bogotá, el 13 de marzo de 2022. Foto: AFP

A la luz del último sondeo de Invamer, el diario El Colombiano asegura que el Pacto Histórico de Petro se mantuvo y tocó techo, ya que en febrero obtuvo el 44,6% y ahora reportó un leve descenso. En cambio, Gutiérrez, exalcalde de Medellín, “tuvo un enorme crecimiento”, como apunta el diario El Tiempo. Ello, porque en febrero obtuvo un 8,7% de las preferencias. Es decir, aumentó tres veces más la intención de voto.

La encuesta de Invamer dice que, con respecto a una posible segunda vuelta entre Petro y Gutiérrez, el candidato del Pacto Histórico obtendría un 52,4%, mientras que el abanderado de Equipo por Colombia alcanzaría un 45,2%.

Anticipando este duelo en el balotaje, ambos candidatos ya han sumado nuevos apoyos a sus campañas. El expresidente colombiano y líder de la formación, César Gaviria, hizo oficial la decisión del Partido Liberal de apoyar a Gutiérrez tras mantener una reunión con el candidato el martes. “Estamos totalmente de acuerdo en que hay que dedicarse a la gente vulnerable, pobre y marginada de este país, a los indígenas, a los afrodescendientes y a los jóvenes. Eso es lo que hay que hacer y esa es la prelación de nuestra actividad política”, añadió Gaviria.

Aunque la decisión final del Partido Liberal fue la de acompañar a “Fico”, de ideología conservadora, parte de la formación liberal se ha mostrado en otras ocasiones abierta a adherirse a la campaña del candidato del Pacto Histórico, más progresista. Si bien es cierto que Gaviria y Petro también han mantenido conversaciones, el diálogo se vio afectado por una serie de declaraciones del candidato y de su aspirante a vicepresidenta, Francia Márquez, en las que se criticaba al expresidente, destacó Europa Press.

Asimismo, el diario El Tiempo informó ayer que el expresidente Andrés Pastrana, quien figura como uno de los líderes del Partido Conservador colombiano, también expresó su apoyo por la candidatura del exalcalde de Medellín.

Por su parte, el diario El Espectador informó que Luis Pérez renunciaría a su candidatura presidencial en las próximas horas. La nula aceptación a su aspiración que muestran las encuestas le haría dar un paso al costado para respaldar otra campaña. Según el periódico, Pérez se decantaría por entregar su apoyo a Gustavo Petro.

Cambio de perfil

En su tercer intento en llegar al cargo más importante de Colombia, Gustavo Petro lleva a cuestas el lastre de haber sido integrante del grupo guerrillero M-19 que propició una de las peores tragedias de la historia del país, la toma del Palacio de Justicia (a pesar de no haber participado directamente), pero a la vez de ser uno de los líderes políticos más importantes de la historia reciente de la nación latinoamericana, destacó ayer la cadena CNN en Español.

Con un caudal electoral de unos 4,4 millones tras la consulta interna de la izquierda, el exalcalde de Bogotá tiene el reto de dejar atrás la imagen de sus opositores de ser un líder de ideas y actitudes recalcitrantes, y tratar de unir a los sectores progresistas para gobernar el país.

“Petro, como en el caso de Lula da Silva en Brasil, ha participado en varias elecciones presidenciales, ha ido mutando, y es consciente de que esta puede ser su última candidatura. Su ascenso tiene que ver con esa mutación que ha ido introduciéndole a su perfil. Inicialmente, fue percibido como un exguerrillero altisonante. Luego, fue identificado como un congresista de extrema izquierda y prochavista, aunque promotor de importantes denuncias. Y, por último, sigue siendo entendido como populista, pero ha logrado lo que todo movimiento revolucionario requiere en algún momento para acceder al poder: gozar del apoyo de sectores visibles del establishment como excongresistas, líderes de opinión o empresarios influyentes”, explica a La Tercera Vicente Torrijos, profesor colombiano de Ciencia Política.

“Pero no se trata solo del perfil”, comenta Torrijos. “También ha sabido captar el inconformismo acumulado a lo largo de años de reformismo tras la Constitución de 1991. En particular, se ha visto beneficiado por la frustración frente al gobierno de Iván Duque que no supo entender la razón profunda por la que fue elegido y terminó convirtiéndose en la mejor plataforma para el ascenso de Petro en la intención de voto. De hecho, esa frustración se tradujo en una profunda fractura de la derecha, el desmoronamiento del uribismo y el marchitamiento del partido Centro Democrático. Y Petro es el beneficiario directo de todo este traumatismo”, apunta.

Sin embargo, Paola Montilla, doctora en Ciencia Política y directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, dice a La Tercera que “matizaría la afirmación del debilitamiento de la derecha”. Ello, “porque si bien el Centro Democrático no tiene un candidato a la presidencia, el Partido Conservador, que históricamente se ha situado a la derecha del espectro político, obtuvo una votación considerable en las elecciones legislativas. Incrementó en un 15,2% sus votos y, entre los dos partidos, suman 28 escaños, lo que constituye una fuerza importante en el Congreso”, señala.

Montilla explica que las encuestas demuestran que los ciudadanos con una afiliación política de izquierda en un 91% votarían por Petro, mientras que aquellos que se identifican con la derecha el 71% votaría por Gutiérrez, mientras que solo el 18% de los que se identifican de centro votarían por Fajardo. “En este sentido, en este segmento electoral tanto Petro como Gutiérrez tiene probabilidades de ganar electores”, destaca.

Por otra parte, la experta dice que Petro tiene un “alto favoritismo” entre los jóvenes: el 91% de los jóvenes de hasta 24 años votaría por el candidato de Pacto Histórico, quien concentra su intención de voto en Bogotá y en el sur occidente del país (Cauca, Valle del Cauca y Nariño). En tanto, según Montilla, Gutiérrez dominaría en la región cafetera del país (Caldas, Risaralda y Quindío).

Pese al favoritismo de Petro, Torrijos advierte que “esto no significa que él tenga asegurado el triunfo en la primera vuelta”. “En las últimas elecciones, la derecha ha tenido la suerte de encontrar, repentinamente, líderes de opinión atractivos que, en poco tiempo, han podido consolidar una campaña triunfadora, y eso podría suceder ahora, con Gutiérrez, en la segunda vuelta”.