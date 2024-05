Congreso Lo Que De Verdad Importa: los testimonios que conmovieron y motivaron a dos mil jóvenes chilenos

Un, dos, tres cuatro. La batería marca el compás y comienzan los violines de la canción “Viva la vida”, de Coldplay, y se enciende el ambiente de una animada y joven multitud que se acomoda en sus asientos. Son más de dos mil estudiantes de enseñanza media que acudieron la semana pasada al centro de eventos Espacio Riesco, en Huechuraba, para participar del segundo congreso de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, cuyo objetivo es cautivar a los alumnos a través de impactantes testimonios.

Los protagonistas de la jornada fueron la chilena María Paz Díaz, quien, en 2007, cuando tenía 18 años recibió un disparo que la dejó en una silla de ruedas, pero aquel trauma no le impidió seguir sus sueños y se transformó con mucho esfuerzo en una exitosa tenista paralímpica. También estuvo Lucía Lantero, quien abandonó una cómoda vida en España para ofrecer refugio y educación a niños abandonados en Haití. Luego escucharon a Ousman Umar, un emprendedor social que nació en Ghana, emigró a Barcelona -cruzó el desierto de Sahara a pie y luego el Mediterráneo en una travesía de cinco años y mucho sufrimiento-, y desde ahí capacita a jóvenes africanos en informática.

Fernando Salinas gerente general del Grupo Security; Hugo Lavados, rector USS; Lucía Lantero, María Paz Díaz y Ousman Umar, expositores invitados al II Congreso de Lo que de Verdad Importa y colaboradores de la fundación.

La Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) es una organización de origen español que desde hace 20 años busca difundir valores universales a través de relatos que destaquen “no a personas extraordinarias, sino lo extraordinario de las personas”. Una de sus principales actividades son los congresos para jóvenes, donde se presentan historias de vida inspiradoras que motivan a los asistentes a convertirse en adultos más resilientes, luchadores, solidarios, comprometidos y tolerantes.

A través de una alianza generada con la Universidad San Sebastián (USS) y también con el Grupo Security fue posible realizar este encuentro gratuito, que también marca el aterrizaje definitivo de la Fundación LQDVI en Chile.

Sobre el apoyo recibido de la casa de estudios, Sara Cerda, directora ejecutiva de LQDVI Chile, comenta: “Hay grandes partners, grandes personas detrás de este proyecto. Y eso se cristaliza en creer que la formación de los jóvenes no sólo se basa en una capacitación de las habilidades técnicas, sino que en formar en virtudes y valores. Con la USS coincidimos en cuanto a misión y visión de nuestro propósito e hicimos el match perfecto”.

Sara Cerda, directora ejecutiva de Fundación LQDVI entrega reconocimiento a Egon Ahrend, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos USS.

Para el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, este tipo de eventos sintoniza con los valores que la casa de estudios entrega a sus estudiantes, porque “más allá de ser buenos profesionales, deberían llegar a ser buenas personas, viviendo los valores que forman nuestros principios fundamentales: ser solidarios, veraces y generosos. Y lo que se vivió en este encuentro es muy importante, porque a través de modelos positivos, se inspira a los jóvenes a superar obstáculos, a veces casi increíbles y emprender iniciativas solidarias”.

Testimonios extraordinarios

“Han sido más de 200 los congresos que hemos celebrado en toda la historia de la Fundación en más de 30 ciudades de ocho países, más de 200.000 jóvenes como ustedes. En cada sitio, en cada lugar, en cada país se ha producido la misma magia que se ha vivido aquí”, dijo Carolina Barrantes, cofundadora y directora del área de juventud de LQDVI.

Académicos de la Universidad San Sebastián y participantes en el segundo congreso de la Fundación Lo De Verdad Importa, en Espacio Riesco, en Huechuraba.

En los congresos que organiza LQDVI se elige un presidente de honor, una figura reconocida, querida por los jóvenes, que represente todos los valores que hay detrás. Reconocido por su rectitud tanto dentro como fuera de la cancha, en esta ocasión el escogido fue el tenista chileno Nicolás Jarry. Como estaba compitiendo en el extranjero, dejó un mensaje para los presentes a través de un video: “Están invitados, espero que lo hagan lo más consciente posible, el futuro está en sus manos. Después, cuando los más viejos nos vayamos, quedan ustedes. Tienen una responsabilidad muy grande, espero que la valoren y le saquen el máximo provecho”.

María Paz Díaz fue la primera en subir al escenario para contar su historia de vida, que dio un vuelco la noche del 9 de febrero de 2007, cuando un hombre desconocido en estado de ebriedad disparó al auto donde ella se trasladaba, hiriéndola y dañando su médula espinal de forma irreversible. Tenía 18 años.

La extenista chilena María Paz Díaz.

“Supe en el instante en que me entró la bala que ya no podía mover las piernas”, contó. Mientras se debatía entre la vida y la muerte le rogó “a Dios, al universo y a los ángeles” una oportunidad de vivir. Su deseo le fue concedido. Sobrevivió, pero en situación de discapacidad.

Lejos de transformarse en un impedimento, esta segunda oportunidad le dio a María Paz la posibilidad de tomar una decisión crucial: ser feliz. Eligió desafiarse y salir de su zona de confort. Por eso, dejó su ciudad natal de Constitución para instalarse sola en Santiago y estudiar fonoaudiología.

Mientras se rehabilitaba en la Teletón, la invitaron a participar en el equipo de tenis, aunque nunca lo había practicado. Su entrenadora se dio cuenta de su potencial. “El deporte fue, después de la universidad, una nueva decisión. El decidir con el corazón y asumir que había encontrado mi pasión en el tenis. Entendí que los límites no existen y están solo aquí en nuestra cabeza”, relató María Paz, agregando que “en ese momento dije ok, voy a tomar este desafío y voy a comenzar a ponerme metas. Pequeñas metas que me permitan ir avanzando poco a poco en lo que quiero lograr. Finalmente, el tenis se convirtió en mi mayor pasión, en mi mayor alegría. Me dediqué a este deporte por muchísimos años”, agrega, relatando lo que fue el comienzo de una exitosa carrera como tenista paralímpica, con la cual alcanzó el puesto número 2 en el ranking de Chile, estuvo dentro de las 40 mejores tenistas del mundo en la categoría singles, y en el top 35 de dobles.

María Paz compitió en torneos en más de 20 países, incluyendo los mundiales de Holanda, Japón y Turquía. En 2017 participó en Miss WheelChair World en Polonia y se trajo dos coronas a casa: Miss Activity y Miss Lifestyle. Fue rostro de distintas marcas. Hoy está casada y trabaja en marketing digital en una de las empresas que la auspiciaba cuando era tenista. También escribió el libro “Toda marcha sobre ruedas”, donde comparte su testimonio de vida y se convirtió en una oradora motivacional. “El mensaje de hoy día es: atrévanse; confíen en ustedes mismos y en lo que son capaces de hacer”, afirmó.

La española Lucía Lantero creó la Fundación AYMY para dar protección, alimento y apoyo a los niños de Haití.

El turno de Lucía Lantero no fue menos emotivo e inspirador. Contó que llegó como voluntaria a Haití desde Santander, España, e impresionada por la vulnerabilidad de los niños, fundó la Fundación AYMY para dar protección, alimento y apoyo a los pequeños que han perdido a sus padres o que, debido a la pobreza, se han visto obligados a abandonar su familia. “Quiero decirles que no hay imposibles, eso no existe, es algo creado. Ustedes son capaces de hacer lo que quieran con perseverancia, fuerza y disciplina”, dijo a los asistentes.

El ghanés Ousman Umar demoró cinco años en llegar a Barcelona, estudió, fundó Nasco Feeding Minds, una ONG que capacita jóvenes africanos en informática y programación, y luego creó NASCO Tech.

El cierre estuvo a cargo de Ousman Umar, quien con solo 13 años salió de Ghana para emigrar a Europa. Recorrió cinco mil kilómetros, atravesó a pie el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo en una balsa. Demoró cinco años en esta travesía, donde vio morir a muchos de sus compañeros de viaje. Pero llegó a Barcelona donde una familia lo acogió, pudo estudiar y finalmente fundar Nasco Feeding Minds, una ONG que capacita jóvenes africanos en informática y programación, y luego creó NASCO Tech, una empresa social que presta servicios TI de jóvenes ghaneses ya capacitados, por lo que se genera un círculo virtuoso que entrega empleabilidad. Por todos estos impactos sociales, Ousman Umar ha realizado exposiciones en Naciones Unidas, tuvo una audiencia con el Papa Francisco y recibió en 2021 el Premio Social de parte de la Fundación Princesa de Girona. “Tienen suerte de nacer en una sociedad donde tienen la oportunidad, el acceso a la educación. Aprovéchenlo”, dijo a los jóvenes chilenos.

