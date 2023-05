¿Cómo obtener financiamiento saludable para mi pyme a través del Fogape Chile Apoya?

El acceso al financiamiento tiende a ser un asunto complejo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según los expertos, en términos generales, no cuentan con el suficiente respaldo financiero por ser más riesgosas como sujetos de crédito. Por lo mismo, “las pymes se endeudan proporcionalmente más caro que otras empresas”, señala Rodrigo Fuentes, director del diplomado de Emprendimiento y Creación de Empresas de UNegocios de la U. de Chile.

Aunque en una primera impresión un instrumento crediticio con una baja tasa de interés pueda parecer lo más conveniente para ellas, lo cierto es que hay que considerar tres factores para acceder al financiamiento de forma saludable. En primer lugar, debe haber un objetivo asociado al crecimiento o continuidad de la empresa, siempre alineado a la estrategia o necesidades del negocio, para que la pyme pueda mantenerse competitiva en el mercado y sostenible en el tiempo.

Otra variable implica considerar los plazos en los que se adquiere el financiamiento, pues de esto depende el valor cuota. A menor plazo, el valor cuota aumenta y este debe ser realista, acorde a las capacidades de pago de la empresa. Además, se deben pagar las cuotas en las fechas pactadas, evitando el retraso e incurrir en morosidad.

Asociado a lo anterior, es vital considerar si los ingresos que se generarán cubrirán las cuotas pactadas para poder asegurar solvencia y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. “Esto es fundamental para que la pyme mantenga una buena calificación crediticia en el tiempo y una buena hoja de vida para futuros financiamientos”, explica Pablo Osses, Gerente Desarrollo Productos de Créditos Pyme de Bci.

Una vez hechas estas consideraciones, existen distintos mecanismos a través de los cuales las pymes pueden obtener financiamiento, ya sea conseguir capital para trabajar, adquirir activos, expandir el negocio, comprar materias primas, entre otros. El más utilizado es el crédito comercial, que permite a la pyme recibir un monto de crédito con abono directo a su cuenta corriente, mientras se compromete a pagos periódicos con intereses asociados.

También existe el factoring, que es la obtención de liquidez a través del traspaso de las facturas por cobrar a distintas entidades financieras. Otro de ellos es el leasing, que consiste en que el banco, compra y entrega en arriendo, con opción de compra, bienes de capital para que el cliente los utilice en un plazo determinado.

El apoyo del Estado

Estos son algunos, de un gran espectro de instrumentos, a los que recientemente se ha sumado un financiamiento con garantía estatal: el Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (Fogape) Chile Apoya. Como su nombre lo indica, está especialmente focalizado en las micro, pequeñas y medianas empresas y se creó con el objetivo de reactivar y recuperar este sector de la economía.

“Fogape implica una política pública que define un conjunto de condiciones para que sea más atractivo para los bancos hacer préstamos, entregando apoyos concretos para las empresas de menor tamaño”, explica Marisol Alarcón, jefa de División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía. “Al 5 de mayo de 2023, son 66.356 las empresas beneficiadas”, agrega.

“El costo del crédito es más barato porque el Estado te está apoyando. Cuando el banco te evalúa, en el interés se está cobrando el costo financiero del tiempo que tú te vas a demorar en pagar, pero también está incorporando el riesgo de no pago. Al estar garantizado, ese riesgo de no pago baja, por lo tanto, es un crédito de más fácil acceso y con menos cuantía en términos de costo financiero”, explica Rodrigo Fuentes, de UNegocios de la U. de Chile.

“El banco adopta una evaluación de riesgo distinta con esta garantía estatal”, confirma Pablo Osses, Gerente Desarrollo Productos de Créditos Pyme de Bci. “Este programa, que se puede solicitar en Bci, facilita el acceso a distintos tipos de financiamientos con garantía estatal de hasta 6.250 UF para pequeñas empresas y de hasta 25.000 UF para mediana empresa, permitiendo además refinanciar sus deudas comerciales y aliviando su carga financiera. Es un programa que estará vigente por todo 2023 y las pymes clientes de Bci pueden acceder a él en un proceso 100% digital y con abono inmediato a la cuenta corriente, sin necesidad de trámites adicionales”, agrega.

Las pymes que califiquen y cumplan con los requisitos pueden acceder a condiciones preferentes. “Incluye financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento de deuda, es sin comisión de prepago, el beneficiario o beneficiaria no paga Impuesto de Timbre y Estampillas (ITE), será sin costo de comisión por la garantía, con una tasa especial y una primera cuota desde los 12 meses, con posibilidad de renunciar al beneficio”, comenta Marisol Alarcón.

“El Fogape cumple un rol estratégico fundamental, porque es como la escalera que le va a permitir a las pymes acceder a un mayor tamaño de negocio, al que no podría llegar si no tuviera ese respaldo, tanto para la compra de materia prima y de insumos, como para echar a andar el proceso productivo y al mismo tiempo desarrollar su capacidad vendedora”, indica Claudia Valdés, gerente general de Best Business Solutions Consulting (BBSC).

Cómo obtener el Fogape Chile Apoya

Los requisitos para acceder al Fogape Chile Apoya varían según el tamaño de la empresa.

Todas las microempresas, es decir, todas aquellas con ventas anuales de hasta 2.400 UF, tienen garantizado el beneficio.

Mientras las pequeñas y medianas, que vendan al año entre 2.401 y 100.000 UF, deben cumplir con al menos uno de lo siguientes criterios: pertenecer al grupo de actividades económicas que son priorizados en el actual escenario económico (turismo, actividades culturales, agricultura, construcción, entre otras) o haber sido afectada por el estallido social.

Otro de ellos es no haber recibido créditos en los programas anteriores, FOGAPE Covid (2020) o FOGAPE Reactiva (2021). También, haber sido sido beneficiario de los programas: PAR Chile Recupera (CORFO). Levantemos tu Pyme (I y II); Emergencia productiva zonas cero; Recuperemos tu barrio, Recupera tu barrio zona cero o Recupera tu Pyme (Sercotec). Por último, estar en el catastro de afectados por eventos de violencia rural del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En todos los casos las pymes deben tener una evaluación crediticia aprobada y regida por las políticas internas de riesgo de cada entidad financiera. “En nuestros canales digitales (www.bci.cl/empresarios) esta evaluación se realiza en forma automática sin necesidad de acreditar documentación o información adicional”, cuenta Pablo Osses, Gerente Desarrollo Productos de Créditos Pyme de Bci.

En Bci existen tres formas de acceder a este financiamiento: “Para nuestros clientes tenemos una oferta proactiva cargada para miles de empresas que podrán acceder a este financiamiento con abono inmediato a la cuenta corriente”, dice Osses. Solo se necesita ingresar al banco en línea.

Los clientes del banco que no tengan una oferta en línea, pueden solicitar el Fogape Chile Apoya o la mejor solución de financiamiento acorde a sus necesidades a través de su ejecutivo comercial. Para que el endeudamiento sea saludable, los expertos recomiendan buscar este tipo de asesoría experta.

Finalmente, las pymes que no son clientes de Bci pueden solicitar una cuenta corriente Bci Pyme de manera 100% digital (en www.bci.cl/empresarios/planes-cuenta-corriente) y posteriormente acceder a este y los otros tipos de financiamiento descritos anteriormente.

Pablo Osses señala: “En Bci queremos que nuestros clientes pymes dediquen el 100% de su tiempo a hacer crecer su negocio y nosotros ocuparnos en facilitarles el acceso al financiamiento, disponiendo de un abanico de productos y servicios que se puedan contratar en forma simple, ágil y digital”.

“Fogape Chile Apoya no es la excepción, en Bci contamos con un proceso 100% digital, en donde la contratación no demora más de 5 minutos para que la pyme obtenga liquidez inmediata y pueda hacer crecer su negocio. A través de un ejecutivo comercial de Bci la configuración del financiamiento puede tomar desde algunas horas a 48 horas dependiendo de la complejidad de la solución”, concluye.