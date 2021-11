Dos astrónomos de universidades chilenas dentro de los top en ranking mundial de impacto de investigación

Publicar una investigación en una revista científica internacional como Science, Nature o Astrophysical Journal es un trabajo que puede tardar años, pues no solo requiere tener redes de contacto en el extranjero sino que también paciencia para enfrentar las exigentes revisiones de los editores. Un trabajo que si llega a ser publicado es citado a nivel mundial, logrando un gran impacto.

Por eso, cuando John P.A. Ioannidis, académico de la Universidad de Stanford y experto en ciencia de datos, da a conocer cada año el ranking de científicos y científicas que realizan investigación de alto nivel en el mundo, estar en él es un logro. Así lo manifiesta Dante Minniti, astrofísico argentino y académico del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello, quien junto a Marcio Catelán, astrónomo de la Pontificia Universidad Católica, son parte del selecto grupo de investigadores del nuevo informe internacional.

Al respecto, Minniti sostiene que: “Los países desarrollados destinan mucha plata en ciencia pero acá los recursos son más escasos. Entonces, es un orgullo aparecer en este ranking donde están muchos investigadores de países desarrollados”.

En nuestro país, el astrofísico ha publicado más de 400 papers (estrellas hiperveloces, cúmulos globulares y estrellas variables), carrera que inició junto a la astrónoma chilena María Teresa Ruiz y Wolfgang Gieren buscando exoplanetas.

Sobre el creciente interés por la ciencia que se vive en Chile, el investigador señala que hay más interés de la gente, los medios y el gobierno. “En este momento hay una buena onda para la ciencia en Chile, lo que es fantástico y hay que aprovecharlo. Además la ciencia ahora es más inclusiva y considera también las actividades de la comunicación al público en general, la formación de capital humano avanzado, las colaboraciones a todo nivel, la responsabilidad social y diversidad”.

Una impresión que también comparte Marcio Catelán, astrónomo brasileño del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica, quien también es parte del ranking 2021. “Es bueno encontrarse en tan buena compañía, y esto me hace pensar que no me equivoqué hace 20 años cuando decidí venirme desde Estados Unidos a Chile”.

Catelán cuenta que estaba terminando su segundo postdoctorado en Estados Unidos cuando recibió la oferta de la Pontificia Universidad Católica para integrarse al ese entonces Departamento de Astronomía, hoy Instituto de Astrofísica. “Desde entonces he participado en más de cien papers y he tenido la suerte de tener muy buenos alumnos de pre y postgrado en la universidad”.

Con respecto al escaso financiamiento que existe en nuestro país para realizar investigaciones científicas, el académico sostiene que: “Quizás para mi disciplina no es tan impactante como para otras, como la física experimental donde los investigadores tienen que armar sus propios laboratorios de altísima tecnología y los recursos para ello muchas veces no están. En el caso de la astronomía, tenemos la condición privilegiada de los cielos chilenos que han atraído muchísimo desarrollo tecnológico”.

Sobre el ranking

El ranking 2021 realizado por un equipo de la Universidad de Stanford liderado por John P.A. Ioannidis, fue publicado en la revista PloOne. En él se destacan a 180 mil científicos mundiales como los principales autores de investigaciones. Un listado que es producto de un estudio estadístico que mide los impactos de las publicaciones y su aporte.

En 2019 apareció la primera publicación de este ranking en la revista PlosBiology, incluyendo una lista pública de 100 mil científicos, con información estandarizada sobre la actividad e impacto registrados en el último año y a lo largo de su carrera. Una lista que se actualizó en 2020 y que recientemente se publicaron los datos recientes a agosto de 2021.

Sobre él, Minniti explica que: “El paper titulado “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, de los autores J. Baas, K. Boyack & J. P. A. Ioannidis considera todos los datos de las carreras científicas hasta el final del año 2020. De los 6,8 millones de investigadores de todas las áreas que hay en el mundo ellos seleccionan los top 2%. Este nuevo ranking lista el impacto de toda la carrera y de un año, organizando los científicos en base a distintos indicadores que incluyen el número de publicaciones y el de citas, etc”.

El ranking considera métricas de citas estandarizadas de todos los autores y disciplinas científicas, en las distintas áreas del conocimiento, tanto a lo largo de su carrera como en el último año. Los científicos se clasifican en 22 campos científicos y 176 subcampos.El objetivo de la publicación es presentar una alternativa de medición del impacto científico de manera sistemática