Nuevos rostros de Nike: Tres jóvenes del running fueron las primeras en vestir la camiseta del Gatorade Maratón de Santiago

La organización del Gatorade Maratón de Santiago y su sponsor técnico Nike dieron a conocer la camiseta oficial que conmemora sus 15 años. La nueva indumentaria deportiva, que cuenta con tecnología Dri-FIT, adoptó el blanco como color oficial e incorporó la bandera chilena en una de sus mangas; en la parte trasera, se distingue la frase “15 años uniendo a la ciudad”, acompañada de la silueta de edificios y monumentos icónicos de Santiago.

En el evento de presentación de la nueva polera, el director de Marketing de Equinox, distribuidor oficial Nike en Chile, Marcos Sundblad, señaló que “Nike está enfocado en brindar no solo la mejor y más avanzada innovación en sus productos, sino también en buscar y participar en diversas acciones para acercar el running a las personas. Un ejemplo de ello es el NRC Santiago, cuyo objetivo es lograr que más corredores se sumen a la comunidad del running y que esta actividad física siga creciendo en Chile”.

Para este año, la carrera incluirá por primera vez una nueva distancia el sábado 13 de mayo, denominada Run4Fun de 5K, en la antesala del Gatorade Maratón de Santiago que se correrá al día siguiente en 10K, 21K y 42K.

Carolina Díaz, Melissa Smith (de espalda) y Mile Flores: los nuevos rostros de Nike vistiendo la nueva camiseta del Gatorade Maratón de Santiago 2023. Foto: Nike.

En tanto, la directora ejecutiva del Gatorade Maratón de Santiago, Francisca Aguirre, sostuvo que “estamos orgullosos de que miles de apasionados por este deporte se sigan sumando a la Gatorade Maratón de Santiago. Las inscripciones siguen abiertas y queremos seguir motivando a todos para que sean parte de este evento deportivo”.

De hecho, quienes todavía quieran participar el próximo 14 de mayo, pueden inscribirse en www.maratondesantiago.cl, y aquellos que busquen seguir preparándose para la carrera o iniciarse en el running pueden integrarse al Nike Run Club Santiago, el cual ofrece entrenamientos gratuitos en distintos puntos de la ciudad y planes de prácticas ajustados a las diferentes distancias. Para más información, se puede visitar www.nike.cl/santiago.

NRC Santiago y tres historias que inspiran

Las primeras en vestir la camiseta fueron Mile Flores (23), Carolina Díaz (33) y Melissa Smith (30), tres jóvenes que Nike, por la pasión, disciplina y esfuerzo que manifiestan en el running y en las prácticas del NRC Santiago, las eligió como rostro.

El esfuerzo de Carolina

Carolina vive en Independencia, pero es nacida y criada en Curepto, comuna de la Región del Maule, de la cual emigró a la capital a los 17 años, pero su familia sigue allá, por lo que siempre está viajando para visitar a sus seres queridos.

Estudió secretariado y hoy ejerce como office manager en una oficina, pero también tiene alma de emprendedora: desde la pandemia, los fines de semana se dedica a deleitar paladares con los productos de la “Casita de la pan pita”, panes sabrosos que ella misma elabora y que luego reparte con la ayuda de su pololo, Nicolás Rivera, en diversas comunas de Santiago.

“Me considero una persona disciplinada, esforzada, le pongo harto empeño a lo que hago”, comenta a la hora de autodefinirse.

En 2016, Caro quiso romper el sedentarismo en el que había caído por años, pero le faltaba motivación. Así, un año después de varios esfuerzos, gracias a Nicolás, quien tiene varias maratones en el cuerpo, conoció NRC Santiago y se entusiasmó mucho con este programa. “Fue la primera vez que el deporte me gustaba, porque antes me sentía obligada”, dice, aunque recuerda un hecho dramático que la marcó en ese entonces: chocó en su motocicleta. “Estuve súper mal. Me hicieron varias operaciones y pasé alrededor de un mes hospitalizada. Todo se me fue a la cresta. Tenía rehabilitación para rato, estaba triste, muy mal, porque era la primera vez que encontraba en el deporte algo que me llenaba. Después de nueve meses me dejaron volver a correr”, rememora.

Y tuvo que comenzar de cero. Al inicio, se cansaba al trotar por 30 minutos, pero poco a poco volvió a estar en forma, primero completando los 10K en 1 hora y hoy lo hace en 40 minutos. Su sueño era correr los 42K de la Maratón de Bostón, en Estados Unidos, y lo consiguió: fue la séptima mujer chilena en cruzar la meta y lugar 9.002 entre hombres y mujeres de más de 30 mil maratonistas.

La superación de Mile

Mile vive en Maipú y se graduó como fotógrafa profesional en 2021. Hoy trabaja como vendedora para una reconocida marca de ropa casual, con el objetivo de juntar dinero y dedicarse de lleno a materializar sus proyectos artísticos, que es lo que apasiona a esta admiradora de Ana Casas Broda, la afamada fotógrafa española radicada en México.

“Me considero una persona muy esforzada y perseverante. Cuando estaba en la universidad me costó un montón, pues trabajaba al mismo tiempo que estudiaba”, afirma respecto de sí misma.

Sin embargo, luego de terminar sus estudios quedó sin trabajo y el mundo se le vino abajo, a lo que se sumó una depresión que, lamentablemente, comenzó a ganar terreno en su vida. “En ese entonces sentía que necesitaba hacer algo para botar la pena, salir de la cama, tener una meta, y fue así como comencé a correr en serio en octubre del año pasado y a ser constante, que es lo que más me cuesta”, recuerda, a la vez que reconoce en su padre un modelo a seguir, pues participa en maratones desde 2006.

De hecho, la vida de Meli dio un vuelco positivo en enero, cuando su papá le pidió que lo acompañara a una sesión de entrenamiento de NRC Santiago. Le encantó, al punto de que hoy no falta a ninguna sesión, sea en el lugar que sea donde se impartan los entrenamientos los fines de semana. Los demás días corre sola, pero siempre apoyada con la app NRC.

“Primero empecé a correr día por medio, después todos los días y ahora quiero correr en la mañana y en la noche”, apunta. Desde que ingresó a la comunidad running NRC Santiago, su meta era bajar su tiempo en los 10K, pues las primeras veces estaba demorando 1 hora y 40 minutos. “Con la ayuda de los coaches de Nike empecé a bajar mis tiempos. Imagínate que hace pocas semanas corrí los 10K en 50 minutos, una marca increíble para mí. Mi próxima meta es en septiembre correr los 21K y ya el próximo año tirarme a los 42K”, indica.

Carolina Díaz y Mile Flores. Foto: Nike.

Mile encontró en Nike Run Club Santiago una comunidad y profesores motivantes, que le han enseñado la filosofía de la sana competencia, basada en la superación de sí misma, más que estar centrada en superar a los demás. En el pasado, Mile era mucho de entrenar sola, pues le daba vergüenza hacer ejercicios con otras personas. “Este grupo rompió esa barrera y para mí significa un espacio seguro, pues todos te acompañan, te aconsejan, y me he hecho amigas”, señala la fotógrafa, a la vez que reflexiona: “A una, como mujer, le cuesta más quererse y correr me ha ayudado a sentirme más cómoda con mi cuerpo. Agradezco cada día que puedo caminar, correr, ya que no todas las personas pueden hacer eso”.

El running en la vida de Melissa

Melissa o más conocida como Meli, vive en Las Condes y ejerce su profesión de comunicadora audiovisual en el área deportiva de un canal nacional de televisión. Se considera una persona introvertida, reservada y que cuida mucho sus relaciones. En su faceta artística toca el bajo, escucha música y colecciona vinilos, además de cuidar a Lucky, su perrito que adora.

El deporte siempre ha estado presente en la vida de Meli, pero con períodos de distinta intensidad. Desde pequeña y en la adolescencia practicó natación, tenis, handball y básquetbol, pero todo cambió de manera brusca cuando tuvo que dejar por fuerza mayor el colegio donde los podía practicar, a lo que se sumó una depresión que la mantuvo alejada del ejercicio, sin ganas de nada, que hoy está superando de la mano de la práctica del running.

Como muchas y muchos, tuvo que partir de cero. Era 2017 cuando comenzó con trekking y bicicleta hasta que se quedó definitivamente con el running, pues dice: “Es mi propulsor a estar bien conmigo misma, a desconectarme del mundo. Me saca de todos mis temas de salud mental y puedo demostrar que, siendo vegana desde hace 12 años, puedo ser deportista”.

El año pasado se había preparado muy bien para correr los 21K, pero se contagió con Covid y sus planes se fueron al suelo. Recuerda que la enfermedad le dio muy fuerte, afectando su sistema respiratorio, lo que impidió seguir con sus entrenamientos por un buen tiempo. Una vez que pudo volver a correr sucedió un hecho inesperado: tuvo una caída con fractura de una clavícula y debió olvidarse nuevamente del running.

Ya de regreso a sus entrenamientos, se integró de manera presencial este año al grupo de Nike Run Club Santiago, del cual comenta: “Son lo máximo, me encantan. Con todo el power que nos dan ellos te motivan aún más para ser mejor, y la gente que asiste está en la misma sintonía. Siempre recomiendo ir al NRC Santiago, porque es gratis y la buena energía que allí hay es ideal”. La meta de Melissa para esta maratón es correr los 10K en menos de una hora y está optimista de poder lograrlo, gracias a que es disciplinada para alcanzar sus metas.