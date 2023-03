¡Al fin!: Clayface, el clásico villano de Batman, se aprontaría para estar en una película

Un reporte del portal Deadline plantea que Clayface, uno de los villanos clásicos de Batman que aún no debuta en la pantalla grande, podría dar el salto audiovisual.

Según el informe, el director Mike Flanagan, quien encabezó series como La maldición de Hill House y la adaptación de Doctor Sleep, habría presentado una propuesta a Warner Bros que tendrá a Clayface en el foco protagónico.

A pesar de que sus fuentes indican que por ahora no se puede confirmar una aprobación de la idea, ni tampoco su descarte, lo claro es que no existe ningún trato firmado. Lo único claro es que Clayface no sería un villano, aunque en los cómics eso ya ha sucedido como en una reciente etapa de la serie Detective Comics.

En la reunión habrían estado presente tanto Flanagan como su socio Trevor Macy, quienes encabezan la productora Intrepid Pictures, mientras que los jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, escucharon su propuesta.

El otro detalle relevante es que Deadline plantea que algunas fuentes les han asegurado que, pese a que el guión está en continúo proceso de cambio, The Batman 2 de Matt Reeves estaría contemplando incluir a Clayface como parte de su historia, por lo que el personaje podría de todas formas tener un futuro audiovisual aunque no prospere la propuesta de Flanagan.

Consideren que Clayface fue creado en 1940 por Bill Finger y Bob Kane, los co-creadores de Batman. Aunque varios personajes han utilizado ese alias, su versión trradicional es Basil Karlo, un actor de segunda categoría que inicialmente comete crímenes tomando la identidad de un villano que interpretó en una película de terror.

Posteriormente el segundo Clayface, Matt Hagen, fue transformado en una criatura de arcilla que tenía la capacidad de cambiar de forma, lo que finalmente estableció a la característica más conocida del personaje.

En ese sentido, luego de Crisis en Tierras Infinitas, Basil obtuvo habilidades especiales en los cómics, instalándose como el Clayface definitivo. En tanto, la clásica serie animada de Batman también lo situó como la criatura de arcilla que aterroriza a Gotham.