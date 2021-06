Amybeth McNulty encabeza a las nuevas incorporaciones del elenco de Stranger Things 4

Netflix todavía no fija una fecha para el regreso de Stranger Things, sin embargo, en el marco de su semana de novedades el servicio de streaming presentó a cuatro nuevos integrantes del elenco de la serie.

En primer lugar y de la mano de un video protagonizado por los Hermanos Duffer, los creadores de Stranger Things, se anunció que Amybeth McNulty será parte del elenco de la serie.

La actriz conocida por su papel en Anne with an E interpretará a un nuevo personaje llamado Vickie, quien es descrita como “una nerd de banda genial y que habla rápido que llama la atención de uno de nuestros queridos héroes”.

Pero McNulty no será la una actriz que se sumará al nuevo ciclo de la serie y, además de las adiciones al elenco que se habrían revelado anteriormente, esta miércoles anunció que Regina Ting Chen (Queen of the South) tendrá un papel como la Sra. Kelly, “una popular consejera de orientación que se preocupa profundamente por sus estudiantes, especialmente aquellos que tienen más dificultades”.

Todo mientras Myles Truitt (Black Lightning) será Patrick, “una estrella del baloncesto de Hawkins que tiene amigos, talento y una buena vida ... hasta que acontecimientos impactantes hacen que su vida se salga de control”.

Finalmente la cuarta temporada de Stranger Things sumará a Grace Van Dien (The Village) como Chrissy, una cheerleader de Hawkins que ocultará un “oscuro secreto”.

La cuarta temporada de Stranger Things aún no tiene una fecha de estreno.