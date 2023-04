Ana De Armas descartó ser la nueva Wonder Woman: “Gal Gadot está haciendo un gran trabajo”

Durante una conversación con Wired, la actriz Ana de Armas fue consultada sobre la posibilidad de que se haga cargo del rol de Wonder Woman ahora que las películas de DC Studios comenzarán una nueva etapa bajo el mando del productor Peter Safran y el director James Gunn.

“Bueno, siento que Gal Gadot está haciendo un gran trabajo”, remarcó de Armas. “Creo que ella debería seguir haciendo eso”, expresó.

La consulta realizada a la actriz surgió luego de que en el último tiempo surgiesen rumores a través de redes sociales que la situaron como una posible candidata a tomar el rol de la amazona de DC.

No obstante, a la fecha no hay novedades sobre el futuro de Wonder Woman en el cine. La tercera película dirigida por Patty Jenkins fue cancelada una vez que se decidió tomar un nuevo rumbo para el universo de DC Studios.

La propia Jenkins, a la hora de comentar la cancelación de su proyecto, aclaró que nunca se alejó del proyecto y que inclusive tenía claro que no había nada que podía hacer para avanzar en su idea. “DC obviamente está enterrada en cambios que tienen que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”, planteó. Por su parte, Gal Gadot solo ha agradecido su tiempo interpretando a un personaje tan emblemático.

Tengan en cuenta que el futuro de DC Studios por ahora incluye solo las películas Superman: Legacy (2025) de James Gunn junto a The Authority, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow y Swamp Thing, esta última dirigida por James Mangold.