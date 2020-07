Andy Muschietti confirmó que un punto clave de Flashpoint estará en la película de Flash

Debido a la pandemia la película de The Flash nuevamente tuvo que cambiar su fecha de estreno, y como la presentación de la postergada cinta se adelantó en un mes parece que por fin la producción centrada en Barry Allen está cada día más cerca de convertirse en una realidad.

De la mano de Andy Muschietti (IT) como director y con un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) la película de The Flash retomará la historia del Barry Allen de Ezra Miller, quien se presentó con cameos en Batman vs Superman y Suicide Squad además de tener un rol protagónico en Justice League.

Por ahora no se conocen muchos detalles específicos de la trama de la película de The Flash y las especulaciones en torno a su propuesta solo se han acentuado desde que se reveló que Michael Keaton podría volver como Batman en este nuevo proyecto.

Pero, aunque aún no hay muchas certezas, en una nueva entrevista con el programa de radio Orden 67, Muschietti confirmó que un importante punto de la reciente biografía de Barry Allen en los cómics de DC será parte de la película.

Al ser consultado sobre la película de Flash, Muschietti dijo que “Flash es una historia muy especial. Sí, es una película de superhéroes, pero tiene un corazón y un alma, tiene emoción”.

En ese sentido, el director añadió que la película “es una historia de viaje en el tiempo: Flash viaja hacia atrás para tratar de salvar a su madre. Es una peli de acción espectacular pero tiene un gran corazón”.

Por supuesto, los fanáticos de Flash, y en realidad cualquiera que esté familiarizado con la historia de Barry Allen, reconocerán que la historia que aborda el viaje al pasado del héroe de Central City para salvar a su madre se llama Flashpoint y precisamente es el arco de los cómics que más se ha vinculado a esta película.

Así, si bien las palabras de Muschietti no confirman que la película adaptará la trama de ese cómic que transforma al Universo DC en una tierra azotada por la guerra entre las amazonas lideradas por Wonder Woman y los atlantes comandados por Aquaman; esto efectivamente reafirma que los viajes en el tiempo serán parte de esta entrega.

Es decir, prepárense para que revivan los memes sobre Barry Allen y el desastre de las líneas temporales.

La película de The Flash pretende estrenarse en junio de 2022.