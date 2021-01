Anne Hathaway protagonizará la adaptación de WeCrashed para Apple TV+

Apple TV+ dio luz verde a la realización de WeCrashed, una nueva serie basada en el podcast del mismo nombre que narra el ascenso y la caída de WeWork.

De acuerdo a /Film, WeCrashed será protagonizada por Jared Leto como Adam Neumann, el co-fundador y CEO de WeWork, y Anne Hathaway como Rebekah Newmann, la co-fundadora de WeWork.

La serie de WeCrashed fue creada por Lee Eisenberg (Little America) y Drew Crevello (The Long Dark), y “seguirá el ascenso lleno de codicia y la caída inevitable de WeWork, una de las startups más valiosas del mundo, y los narcisistas cuyo amor caótico hizo que todo fuera posible”. Dichos narcisistas son los personajes de Leto y Hathaway.

WeCrashed será dirigida por John Requa y Glenn Ficarra (This is Us). Todo mientras Eisenberg, Crevello y Natalie Sandy serán productores ejecutivos.

WeWork es una compañía de bienes raíces que trató de hacer su negocio con el arriendo de espacios para trabajar y pese a que sigue en pie actualmente, si quieren hacerse una mejor idea sobre lo que podría abordar esta serie, aquí tienen la descripción del podcast:

“Los fundadores de WeWork pensaron que estaban a punto de hacer historia. La empresa estaba valorada en 47.000 millones de dólares, estaba lista para una gran oferta pública inicial y su carismático director ejecutivo Adam Neumann pensó que iba a cambiar el mundo. Adam tuvo una visión profética para WeWork que vendió a algunos de los inversores más inteligentes del mundo, pero ¿su visión coincidió alguna vez con la realidad de la empresa? Presentado por David Brown del exitoso podcast Business Wars, WeCrashed es una serie de seis partes sobre el auge y la caída de WeWork. Es una historia de esperanza y arrogancia, mucho dinero y errores más grandes, y hasta dónde llegará la gente para perseguir ‘unicornios’”.