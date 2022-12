Ant-Man And The Wasp: Quantumania sería una película al nivel de los Vengadores según Peyton Reed

En 2015 la primera película de Ant-Man se presentó después de los eventos de Avengers: Age of Ultron y en 2017 Ant-Man and The Wasp debutó tras Avengers: Infinity War aunque gran parte de su trama se desarrolló antes de la cinta en que triunfó Thanos. Pero pese a que eso le ha dado a las películas sobre Scott Lang una reputación como los primeros vistazos al MCU tras los sucesos de aquellas grandes películas, Peyton Reed no quiere eso sea lo único que defina a las películas Ant-Man y aseguró que Ant-Man And The Wasp: Quantumania sería una cinta al nivel de los Vengadores.

En una entrevista con EW el director compartió sus impresiones sobre el sitio que ha ocupado hasta ahora Ant-Man en el MCU.

“La gente pensaba: ‘Oh, estos son pequeños y divertidos limpiadores del paladar después de una gigantesca película de los Vengadores’”, dijo Reed. “Para esta tercera, dije: ‘Ya no quiero ser el limpiador del paladar. Quiero ser la gran película de los Vengadores’”.

Las películas de los Vengadores se han caracterizado por reunir a varios héroes y enfrentarlos contra un icónico villano de los cómics, por lo que aunque Ant-Man 3 no tendría a otros héroes fuera de los aliados usuales de Soctt Lang: Hope van Dyne, Jante van Dyne, Hank Pym y Cassie Lang; su enemigo principal efectivamente es uno de los antagonistas más famosos del mundo de Marvel: Kang el conquistador.

Siguiendo lo que sucedió en la serie de Loki, Kang será encarnado por Jonathan Majors

“Crecí como un verdadero nerd de los cómics de Marvel, y hay un puñado de antagonistas en el universo de los cómics de Marvel que son de todos los tiempos”, comentó Reed. “Loki, obviamente. Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos y Kang el conquistador. En conversaciones con Kevin Feige y Marvel, fue como, quiero poner a Ant-Man y Wasp contra un villano realmente formidable en esta película, y así estamos haciendo Kang el conquistador”.

“En los cómics, Kang tiene dominio sobre el tiempo, es un viajero en el tiempo. Su situación es un poco diferente en esta película, que no les spoilearé, pero él es alguien que ....Vivimos vidas muy lineales, desde la infancia hasta la muerte, Kang no existe de esa manera. Me pareció interesante tomar a los Vengadores más pequeños, en la mente de algunas personas, tal vez los Vengadores menos poderosos, y ponerlos contra la fuerza más poderosa. en el multiverso”, sentenció.

¿Podrán Scott Lang y Hope van Dyne vencer a Kang? Para averiguarlo tendremos que ver Ant-Man and the Wasp: Quantumania en cines durante febrero de 2023.