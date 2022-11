Avatar: The Way of Water estaría entre las películas más caras de la historia

Ya estamos entrando en la cuenta regresiva para el estreno de Avatar: The Way of Water, pero mientras los adelantos e imagenes elevan las expectativas sobre lo que ofrecerá la próxima película de James Cameron, también han aparecido reportes que remarcan que la esperada secuela de Avatar tiene un gran desafío en materia de recaudación.

Días atrás el propio Cameron dijo que Avatar: The Way of Water sería “el peor caso comercial en la historia del cine” porque la película necesitaba si o si quedar entre las producciones con mejor recaudación de la historia para justificar su abultado presupuesto. Obviamente en ese minuto el cineasta no explicó cuánto costó la realización de la secuela de Avatar, pero ahora un informe de The Hollywood Reporter (THR) sostiene que 20th Century Fox desembolsó una cifra considerable para concretar el regreso a Pandora.

Después de todo, según THR, Avatar: The Way of Watercontó con un presupuesto de producción de entre $350 millones de dólares a $400 millones de dólares, una cifra que poscionaría a lo nuevo de Cameron entre las producciones más costosas en la historia de Hollywood.

Pese a que los estudios no suelen entregar cifras oficiales sobre el presupuesto de sus películas, antecedentes extraoficiales dicen que en estos minutos Avengers: Endgame ($356 millones de dólares o $400 millones de dólares) y Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas ($379 millones de dólares 0 $410 millones de dólares) ocuparían los primeros puestos entre las películas más caras de la historia, por lo que si Avatar: The Way of Water efectivamente contó con un presupuesto en el tramo que indica THR fácilmente podría irrumpir en el podio de las cintas más costosas.

Cameron previamente explicó que parte del gran presupuesto de The Way of Water se debería a los desafíos ténicos de la película, en contraste a lo que, por ejemplo, sucedió con Rápido y Furioso 10, una película que también podría entrar a las más costosas de la historia pero por temas ajenos a su apuesta de innovación en materia técnica.

Avatar: The Way of Water se estrenará este 15 de diciembre con el enorme desafío de justificar su costo, pero para ello contará con la ayuda de un estreno que ya está asegurado en China.