Rápido y Furioso 10 podría consolidarse como una de las películas más costosas de la historia

Rápido y Furioso 10 no solo tendrá que lidiar con las expectativas de los fanáticos de una saga que se ha caracterizado por sus improbables acrobacias con autos, sino que además de pavimentar el camino para el final de la historia de Toretto con Rápido y Furioso 11, un nuevo reporte dice que la siguiente Rápido y Furioso tendrá que lidiar con un considerable presupuesto y por ende deberá conseguir un excelente desempeño en cines.

De acuerdo a The Wrap, la producción de Rápido y Furioso 10 resultó más costosa de lo que se esperaba y finalmente su presupuesto llegó a $340 millones de dólares según fuentes con conocimiento de la producción.

Tengan en cuenta que aquel supuesto presupuesto representaría un incremento del 70% respecto a los $200 millones de dólares que costó Rápido y Furioso 9 y podría posicionar a Rápido y Furioso 10 entre las películas más caras de la historia. Después de todo, aunque los números de los presupuestos nunca son muy claros, cifras de The Numbers dicen que tras Avengers: Endgame ($400 millones de dólares), Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas ($379 millones de dólares) y Avengers: Age of Ultron ($365 millones de dólares), la nueva película de autos protagonizada por Vin Diesel podría costar más que producciones como Star Wars: The Force Awakens y Avengers: Infinity War.

Como mencionamos los costos de una producción de cine no suelen ser muy transparentes (por ejemplo, Deadline dice que Endgame costó $356 millones de dólares), pero en el caso de Rápido y Furioso 10 no cuesta entender por qué la realización de la película habría incrementado tanto. Después de todo, la cinta que también es conocida como Fast X cambió de director cuando ya estaba en marcha. Todo además de otros factores que señala el reporte.

“El aumento del precio, que tiene en cuenta las compensaciones de incentivos fiscales, se puede atribuir a numerosos elementos que destruyen el presupuesto: salarios más altos para la estrella de la serie Vin Diesel y el resto del elenco de la franquicia, aumentos generales en los costos de producción causados por la inflación global y cargos por los requisitos de prueba exigidos por (restricciones globales)”, dice el artículo de The Wrap.

Hasta ahora la franquicia de Rápido y Furioso ha recaudado más de $6 mil millones de dólares a nivel mundial con sus nueve películas, pero si estos números se comprueban a Rápido y Furioso 10 le tendrá que ir muy bien en su debut en mayo de 2023 para ser un éxito.