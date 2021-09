Cabinete de Curiosidades: Los directores de la serie de terror creada por Guillermo del Toro para Netflix

Guillermo del Toro sigue trabajando en una serie antológica que desde ya promete que desafiará nuestras “nociones tradicionales” del terror.

Presentada por Netflix, el proyecto en cuestión será conocido como Cabinet of Curiosities e incluirá en su primera temporada ocho historias “macabras, mágicas, góticas, grotescas o clásicamente aterradores”.

Dos de esas historias serán escritas por el propio Del Toro, mientras que David S. Goyer se encargará del guión de otra y otro episodio se basará en una historia corta de Lovecraft.

En esa línea, el equipo de directores fue seleccionado por el mexicano e incluirá varios nombres notables del terror:

Lily Amirpour ( Bad Batch )

Catherine Hardwicke ( Thirteen )

Guillermo Navarro (Director de foto de El laberinto del fauno )

David Prior ( The Empty Man )

Keith Thomas ( The Vigil )

Panos Cosmatos ( Mandy )

Jennifer Kent ( Babadook)

Vincenzo Natali (Cube)

La serie ya comenzó sus trabajos en Toronto y por ahora se confirmó que Essie Davis (The Babadook) y Andrew Lincoln (The Walking Dead) protagonizarán el episodio dirigido por Jennifer Kent y escrito por del Toro. En tanto, F. Murray Abraham protagonizará el capítulo escrito por Goyer, basado en una historia corta de Michael Shea, y que es dirigido por David Prior.

En tanto, Tim Blake Nelson (Watchmen) y Elpidia Carrillo (Euphoria) encabezarán el elenco de un episodio escrito por Regina Corrado (Deadwood), basado en una idea original de Del Toro, que será dirigido por Guillermo Navarro. Finalmente, Crispin Glover (Back To The Future) y Ben Barnes (Shadow and Bone) protagonizarán el episodio escrito por Lee Patterson (The Colony), basado en un relato de H.P. Lovecraft, y que será dirigido por Keith Thomas (The Vigil)