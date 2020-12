CD Projekt Red señala que se defenderá “enérgicamente” de las demandas por Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 no tuvo el lanzamiento que todos esperaban y a pesar de que sus ventas son bastante buenas, el juego se ha visto envuelto en una serie de polémicas por no funcionar de buena forma en PS4 y Xbox One, esto llevó a que incluso se presentaran demandas colectivas contra la desarrolladora, CD Projekt Red, quienes señalaron que se defenderán “enérgicamente” de estas.

A través de un comunicado el estudio se refirió al respecto (Vía Bloomberg), luego de que inversores presentaran una demanda para que el tribunal juzgue “si las acciones emprendidas por la empresa y los miembros de su junta directiva en relación con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 constituyeron una violación de las leyes federales, es decir, por engañar a los inversores y, en consecuencia, provocarles pérdidas”.

Los problemas de Cyberpunk 2077 llevaron a que el juego fuera retirado de la PlayStation Store, y a que muchos comenzaran a solicitar el reembolso del juego. Ante esto la compañía cayó fuertemente en la bolsa en dos ocasiones, primero cuando fue lanzado el juego y salieron a la luz los problemas, y luego cuando fue retirado de la tienda de PlayStation.

Desde CD Projekt Red apuntaron que se encuentran trabajando en parches para mejorar el funcionamiento del juego en las diferentes plataformas en las que se encuentra disponible.