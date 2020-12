CD Projekt Red se disculpa por no mostrar como lucía Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One antes del lanzamiento

CD Projekt Red se disculpó con los usuarios por no mostrar como lucía Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One antes del lanzamiento, a la vez que prometió parches y reembolsos a quienes no estén satisfechos con el título.

A través de un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, es que reconocen mayores problemas en el funcionamiento del juego en las versiones normales de ambas consolas, apuntando que “deberíamos haber prestado más atención a que funcione mejor en PlayStation 4 y Xbox One“.

Desde la desarrolladora apuntan a que la primera ronda de parches ya fue lanzada y que la siguiente llegará en los próximos siete días, estos se centrarán en mejorar la experiencia general tanto en PS4 como Xbox One, y luego llegarán parches en enero y febrero para suavizar la experiencia en ambas plataformas.

Finalmente, sobre los reembolsos apuntan a que si lo compraron digital lo pueden realizar a través de PSN o Xbox, mientras que las ediciones físicas llaman a intentarlos en las tiendas donde adquirieron el juego y en caso de no ser posible contactarse directamente con ellos.

Hay que recordar que muchos usuarios se quejaron por corre el juego en PlayStation 4 lo que llegó acompañado de memes al respecto.