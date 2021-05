“Charlie Bit My Finger” será eliminado de YouTube: El NFT del video viral fue subastado por más de $760 mil dólares

El video original de “Charlie Bit My Finger” será eliminado de YouTube y es que, pese a todas las dudas que existieron cuando se revelaron los planes de la familia Davies-Carr, alguien finalmente compró el NFT del famoso viral.

Concretamente, durante el pasado domingo 23 de mayo, se cerró la subasta y un individuo identificado como “3fmusic” se adjudicó el token no fungible o NFT del video por la suma de $760,999 dólares.

Así, aunque al momento de la redacción de esta nota el video original de “Charlie Bit My Finger” aún se encuentra disponible en YouTube, la familia Davies-Carr debería eliminarlo pronto para cumplir con la promesa de que el comprador sea “el único dueño de esta adorable pieza de la historia de Internet”, como prometió la descripción de la subasta.

Pero claro, comprar un NFT no es lo mismo que adquirir una cosa o artículo en específico, y en este caso, aunque el video original desaparezca de YouTube, probablemente igual será compartido por otras personas.

De hecho, la subasta solo dice que “el mejor postor será el único poseedor del NFT de Charlie Bit My Finger NFT”. Por lo que los derechos de autor del video aún son algo incierto.

Por otra parte, si bien en pleno 2021 la fama de “Charlie Bit My Finger” ciertamente no es la misma que alcanzó el viral 14 años atrás, la decisión de la familia de los protagonistas de este clip de 55 segundos no deja de ser llamativa.

Después de todo, la venta del NFT de “Charlie Bit My Finger” sigue a subastas similares de memes como “Disaster Girl” y “Nyan Cat”. Todo en el marco del auge del complicado negocio virtual que sigue atrayendo a las personas involucradas en imágenes o videos virales.

En ese sentido, Howard Davies-Carr, el padre de los niños que protagonizan “Charlie Bit My Finger”, le explicó a CBS News que quisieron vender el NFT del video para pagar la universidad de uno de sus hijos.

“(La subasta) significa que Harry va a la universidad y tiene un buen lugar para quedarse y no tiene que tener un trabajo en un bar”, dijo Davies-Carr.

El video de “Charlie Bit My Finger” llegó a YouTube en 2007 y hasta la fecha ha acumulado más de 883 millones de visitas, posicionándose como uno de los virales más vistos de esa plataforma.