Chris Pratt se transforma en Indiana Jones gracias a un nuevo deepfake

De un tiempo a esta parte los deepfakes que imaginan a distintos actores en icónicos papeles se han convertido en toda una tendencia. Solo recuerden piezas como ese video que mostró a Tom Holland y Robert Downey Jr como los protagonistas de Volver al Futuro o incluso, más recientemente, el viral que insertó a Nathan Fillion en Uncharted 4.

Siguiendo esa línea ahora un nuevo video creado por un usuario de YouTube llamado Shamook nos invita a revisar una nueva premisa gracias a dicha tecnología y muestra a Chris Pratt como Indiana Jones.

Así es, el video que ya cuenta con miles de vistas y dura un poco más de dos minutos, se dedica a mostrar al protagonista de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World como el querido Dr. Henry Jones Jr. Un rol que obviamente fue inmortalizado por Harrison Ford.

Para ello este deepfake recoge escenas memorables de las tres primeras películas de Indy, Raiders of The Lost Ark, The Temple of Doom y The Last Crusade; y manteniendo los diálogos y el resto de la secuencia intactos, reemplaza el rostro de Ford con Pratt dejando un resultado bastante llamativo.

Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, puedes ver el video aquí:

Indiana Jones es un personaje que probablemente siempre estará ligado al trabajo de Harrison Ford pero a medida que la realización de una quinta película del personaje se sigue retrasando, es curioso ver que nombres como Pratt siguen dando vueltas como un posible reemplazo del actor aunque sea en piezas como estas que solo son creadas por entretención por los fanáticos.