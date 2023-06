David Harbour confirma que Thunderbolts ha retrasado sus filmaciones debido a la huelga de guionistas

Hace tan sólo unos días se conocía que Thunderbolts, una de las próximas producciones del MCU, se había visto afectado por las huelga de guionistas de Hollywood, lo que ahora fue confirmado por el protagonista de la película David Harbour.

Las grabaciones del filme estaban programadas para comenzar en unas semanas en Atlanta, con el equipo siendo notificado que los planes son reanudar la producción una vez que finalice la huelga.

“Thunderbolts puede retrasarse, pero estoy usando el tiempo sabiamente cayendo en el multiverso”, escribió el actor en Instagram a la vez que compartió una imagen desde los parques Disney.

Esta no fue la única producción de Marvel que se ha visto afectada por la huelga de guionistas, ya que también debieron detener la producción de la serie de televisión de Wonder Man, la cual se estaba filmando en Los Ángeles.

Otras series como Stranger Things, The Last of Us y Cobra Kai también se han visto afectadas por la huelga de escritores, quienes están pidiendo mejores condiciones laborales, un aumento en su salario y mayor transparencia por parte de las compañías.