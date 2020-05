“De todos modos, todo es falso”: El argumento de un ejecutivo de Lucasfilm sobre la importancia del canon de Star Wars

Después de que Disney tomó las riendas de la franquicia y borró gran parte del denominado Universo Expandido, el canon se ha convertido en todo un tema para los fanáticos de Star Wars.

¿Es este personaje parte de la cohesión actual de la saga? ¿Este evento forma parte del nuevo canon? Son preguntas que se han hecho cada vez más frecuentes a medida que Disney continua expandiendo sus proyectos con la franquicia y precisamente ahora esas consideraciones dieron pie a un particular debate en Twitter.

Resulta que Matt Martin, ejecutivo creativo de Lucasfilm Story Group, fue consultado por un usuario respecto algunas aseveraciones que anteriormente había hecho respecto a la franquicia. A partir de ello Martin aclaró cuál es su postura respecto al canon de la saga y mientras calificó que este es importante internamente para la producción de distintos contenidos de la saga, también señaló que no debería ser una carga para los fanáticos.

“Creo que lo que estaba diciendo era que lo que es y lo que no es canon informa cómo se pueden contar historias futuras, pero no necesita dictar cómo los fanáticos individuales disfrutan de su propia historia personal de Star Wars”, escribió Martin.

“Entonces, en el ejemplo anterior, la persona preguntaba sobre 'recanonizar’ una historia pasada ya que esa historia específica no ha sido explorada en el nuevo canon", añadió. "Y dije que si les gusta esa historia, no hay razón para que no puedan aceptarla como ‘real’ en su versión de Star Wars. Pero si hubiese una oportunidad para contar esa historia ahora, ese nuevo creador no estaría en deuda con esa vieja versión de la historia”.

“Para resumir: hay una razón por la que necesitamos saber internamente qué es y qué no es el canon para que podamos mantener nuestra línea de narración oficial lo más alineada posible, pero eso no significa que los fanáticos no puedan elegir individualmente lo que quieren aceptar como cierto”, añadió.

Posteriormente, Martin comenzó a cerrar sus descargos afirmando que básicamente no sería necesario complicarse tanto porque todo esto está en el terreno de la ficción.

“De todos modos, todo es falso, por lo que puedes elegir aceptar lo que quieras como parte de la historia”, recalcó.

Obviamente olvidar que Star Wars es una historia de ficción es prácticamente imposible, pero más que apuntar a eso parece que las palabras de Martin se refieren principalmente a la importancia que se le ha dado al canon en las discusiones más recientes sobre la franquicia.

No obstante, esto evidentemente dará pie a más discusiones sobretodo porque bajo la premisa propuesta por Martin un canon oficial de la saga carecería de relevancia para los fanáticos.