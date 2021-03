Demon Slayer: Mugen Train gana ‘Animación del Año’ en los Premios de la Academia Japonesa

Demon Slayer: Mugen Train, se ha convertido en el filme de anime más exitoso de la historia, y ahora se quedó con el premio a ‘Animación del Año’ en la 44° edición de los Premios de la Academia Japonesa.

De esta forma el filme basado en el manga de Koyoharu Gotouge, se sobrepuso a Violet Evergarden: The Movie, Poupelle of Chimney Town, Stand By Me Doraemon 2, y Josee, The Tiger and the Fish.

Junto con esto Yuki Kajiura y Gō Shiina, fueron nominados para la categoría ‘Mejor Música’ por su trabajo en Mugen Train, pero no lograron quedarse con la victoria.

El filme se estrenó el pasado 16 de octubre en Japón, y se ha convertido en el filme más exitoso en el país asiático superando en ganancias a El Viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, quien había ostentado el récord hasta la fecha.

El éxito del filme, y del manga también llevó a que Koyoharu Gotouge, se convirtiera en el primer mangaka en formar parte de TIME100 Next, un listado realizado por la revista TIME, que es una expansión de TIME100, y donde se destaca a los líderes del futuro.