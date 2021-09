Denis Villeneuve no quiso volver a postergar el estreno de Dune para asegurar un debut exclusivo en cines

Cuando Warner Bros anunció que planeaba estrenar todas sus películas de 2021 de manera simultánea en cines y HBO Max en Estados Unidos, el director de la nueva película de Dune, Denis Villeneuve, fue una de las primeras figuras en criticar públicamente los planes del estudio e incluso planteó que este modelo podría influir negativamente en el potencial de esta franquicia.

Pero aunque las palabras de Villeneuve no tardaron en llamar la intención e incluso se generó una cuota de incertidumbre tras reportes que apuntaban a que Legendary, la compañía que co-financió Dune, tampoco estaba de acuerdo con esa estrategia, en última instancia la nueva adaptación de la novela Frank Herbert tendrá un estreno híbrido en Estados Unidos.

De hecho, aunque a raíz del ajuste de estrategia de compañías como Disney además la recepción de Dune en el festival de Venecia sería fácil especular con un cambio en modelo de estreno de Dune, un nuevo reporte de Variety sostiene que a estas alturas nada podría cambiar la estrategia de lanzamiento de esta nueva cinta.

Concretamente Variety dice que de acuerdo a sus fuentes vinculadas a Warner Bros “no hay posibilidad de que Dune (...) tenga algún tipo de estreno cinematográfico exclusivo en Estados Unidos” ya que tiempo atrás el estudio ajustó los contratos para un estreno simultáneo. Todo con el fin de evitar un conflicto como el que están viviendo Scarlett Johansson y Disney.

Pero eso no es lo único ya que de acuerdo a Variety, Legendary Entertainment, la compañía que co-financió Dune, habría la opción de aplazar el estreno de la nueva cinta de Villeneuve hasta 2022 y así distanciarse de los estrenos simultáneos de Warner Bros en Estados Unidos. No obstante, como esta película ya se ha postergado un par de veces, la compañía no quiso esperar más porque el director de Balde Runner 2049 y otros involucrados en esta nueva se opusieron a un nuevo retaso en el estreno.

Así, aunque en un punto Legendary incluso consideró punto tomar acciones legales por el estreno híbrido, finalmente Dune quedó con un estreno mixto en Estados Unidos.

Por supuesto, aunque en varias partes del mundo Dune tendrá un estreno exclusivo en cines, la piratería y las visualizaciones por HBO Max probablemente impactarán su recaudación. No obstante, Variety dice que debido a los nuevos contratos, eso no afectaría a los involucrados en la cinta y sus realizadores y protagonistas serían “compensados generosamente”.

Dune pretende estrenarse en octubre y algo que si depende de su desempeño (en HBO Max y el cine) será la realización de una segunda película sobre la historia de esta versión de Paul Atreides.