Din Djarin está buscando a otros mandalorianos en el nuevo avance de The Mandalorian

Tal y como se había anticipado, el lunes pasado se dio a conocer un nuevo avance de la segunda temporada de The Mandalorian en el contexto del medio tiempo del Monday Night Football de ESPN en Estados Unidos.

Pero, para decepción de muchos fanáticos, el adelanto que fue revelado durante aquella cita simplemente fue otro breve vistazo a la nueva temporada y en lugar de presentar a nuevos personajes o anticipar momentos inesperados simplemente mostró versiones extendidas de escenas que ya se habían tanteado anteriormente. Todo además de revelar algunas breves secuencias nuevas.

En ese sentido, aunque este nuevo adelanto de The Mandalorian probablemente no es lo que muchos esperaban, cabe señalar que incluye momentos interesantes como la mención de que Din Djarin, el protagonista más conocido como Mando, intentará buscar a otros mandalorianos para que lo ayuden a encontrar el hogar de The Child.

Sin más preámbulos, puedes ver el avance a continuación:

La segunda temporada de The Mandalorian se estrenará el 30 de octubre en Estados Unidos y llegará a Latinoamérica el 17 de noviembre junto a Disney Plus.