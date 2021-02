Dirt 5 y Code Vein se sumarán al Xbox Game Pass en febrero

Desde Microsoft anunciaron una segunda tanda de videojuegos que se sumarán al Xbox Game Pass durante el mes de febrero.

Según dieron a conocer, estos comenzarán a llegar el 18 de febrero de la mano del juego de Bandai Namco, Code Vein, el cual estará disponible para PC. Junto con este, llegará el RPG de Obsidian, Pillars of Eternityu 2: Deadfire - Ultimate Edition, en su edición para consolas y en las nubes, y el juego de carreras Wreckfest, el cual estará disponible en consolas, PC y a través de la nube.

De forma posterior, el 23 de febrero, llegará el juego de plataformas, Killer Queen Black, el cual estará disponible en consolas y a través de la nube.

Finalmente, el 25 de febrero, es que aterrizará en la plataforma el juego de Codemasters, Dirt 5, el cual estará disponible en las diferentes plataformas, y llegará acompañado de Elite Dangerous en consola y Superhot: Mind Control Delete en PC.

Cabe recordar que este mes algunos de los juegos que dejarán el servicio son: Dirt 4, Momodora: Reverie Under the Moonlight, Mother Russia Bleeds, Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 y Vambrace: Cold Soul.