Disney todavía pretende estrenar Black Widow en cines

Durante los últimos meses Disney ha decidido estrenar a varias películas mediante Disney Plus debido la pandemia. Sin embargo, mientras el estudio ha apostado por estrenos directo al streaming con películas como Soul y también ha realizado lanzamientos en cines y con acceso premium en la plataforma para Mulan y próximamente Raya y el último dragón, por ahora la compañía no pretendería apostar por nada de eso con Black Widow.

Durante una presentación ante los inversionistas de Disney el CEO de la compañía, Bob Chapek, aseguró que todavía pretenden estrenar a Black Widow en cines. Actualmente el debut de nueva película de Marvel Studios sigue fijado para el próximo 7 de mayo en Estados Unidos y aunque eso es más de un año después de la fecha en la que planeaba concretar su debut originalmente, todo apunta a que la cinta protagonizada por Scarlett Johansson volverá a ser postergada.

En ese sentido, aunque por ahora Disney sigue insistiendo en presentar a Black Widow en cines, Chapek también dijo que “estarán atentos para ver la reapertura de los cines y el sentimiento del consumidor en términos de volver al cine”.

Black Widow será la primera película de la “Fase 4″ de Marvel Studios, sin embargo, aunque logre cumplir su estreno en mayo, llegará después de dos nuevas series de la compañía: WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.