Don Cheadle también aparecería en la serie de Invasión Secreta según Samuel L. Jackson

Hasta ahora Marvel Studios no ha revelado muchos detalles oficiales sobre la trama de su serie inspirada en Invasión Secreta, sin embargo, Samuel L. Jackson sigue adelantando que esa producción para Disney Plus no solo contará con un montón de adiciones nuevas a la franquicia, sino que también recuperará a varias caras conocidas del MCU.

Así, después de revelar que Martin Freeman sería parte del programa, Jackson también indicó que Don Cheadle aparecerá en la serie.

En el contexto de una conversación con el podcast Happy Sad Confused, Jackson abordó su participación en la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus y, al hablar sobre sus compañeros de elenco, mencionó a Cheadle.

“Caminas en el set y está Emilia (Clarke), ella es increíble (...)Ben Mendelsohn, es increíble. Don, Don Cheadle. Tengo a Don, ese es mi compañero de golf”, dijo Jackson. “No me di cuenta, pero hasta que hicimos esto, pensé: ‘Nunca hemos trabajado juntos’. Simplemente nos conocemos, pasamos el rato y nos reímos(...) pero nunca habíamos trabajado juntos y finalmente lo hicimos”.

Don Cheadle ha participado en las películas de Marvel Studios como Rhodey Rhodes/War Machine desde Iron Man 2 y su aparición más reciente fue en The Falcon and The Winter Soldier, por lo que aunque la presencia del actor no se ha confirmado en Invasión Secreta, su adición no solo serviría como un antesala de Armor Wars, sino que también podría complementar lo que ya se tanteó con fotos del set.

Invasión Secreta aún no tiene una fecha de estreno.