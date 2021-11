El Batman argentino y un nuevo villano serán parte de la renovada formación de Batman Inc

Poco después de que se revelara que Joshua Williamson será el nuevo guionista encargado de la serie regular de Batman, desde DC Comics anunciaron que el escritor planeaba recuperar la idea de Batman Inc de la mano de la trama que enfrentará al Caballero Oscuro con el nuevo villano que será conocido como Abyss.

Pero aunque la editorial todavía no presenta el primer cómic de Williamson como el guionista del cómic principal de Batman, en el marco de las solicitudes de la compañía para el próximo mes de febrero, se tanteó cuál será la formación de esta nueva versión de Batman Inc.

Concretamente, según recoge Newsarama, la portada de Batman #120 establece que la nueva formación de Batman Inc incluirá al Batman de China, Gaucho (el Batman de Argentina), Nightrunner (el Batman de Paris), Dark Ranger (el Batman de Australia) e incluso contemplaría al propio Abyss, el mencionado villano que se presentará en el contexto de Batman #118.

En ese sentido, mientras la portada a cargo de Jorge Molina no entrega muchas pistas sobre la trama, la descripción de Batman #120 (vía Bleeding Cool) dice:

“¡'Abyss’ tercera parte! Los atroces crímenes del nuevo Batman Inc. los han llevado a una prisión de alta seguridad. Batman cree que la única forma de ayudar a sus antiguos aliados es liberarlos...pero ellos no quieren su ayuda. Mientras tanto, el misterioso benefactor de Batman Inc. usa el caos para llevar a cabo sus planes, pero se encuentra perdido en la oscuridad contra Abyss”.

Batman #120 será publicado en febrero de 2022, pero esta trama arrancará con Batman #118 en diciembre.