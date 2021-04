El CEO de WarnerMedia confirmó que las películas de Warner Bros volverán a tener estrenos exclusivos en el cine durante 2022

Parece que WarnerMedia efectivamente cumplirá su palabra y las películas de Warner Bros volverán a tener estrenos exclusivos en el cine durante el próximo año.

Si bien desde un principio el conglomerado dijo que los estrenos simultáneos de las películas de Warner Bros en cines y HBO Max solo se extenderían por este 2021, las dudas respecto a la continuidad de esta iniciativa han estado presentes desde que Wonder Woman 1984 inauguró aquel modelo durante el año pasado.

En ese escenario y un par de semanas después de que se reportara que Warner Bros llegó a un acuerdo con una cadena de cines en Estados Unidos para las ventanas de sus lanzamientos cinematográficos, el CEO de Warner Media, Jason Kilar, confirmó que las películas de Warner Bros volverán a tener estrenos exclusivos en el cine durante 2022.

Durante una conversación con el podcast Recode Media, Kilar aseguró que el próximo año las películas de Warner debutarán primero en los cines y después pasarán a HBO Max.

“Creo que es muy justo decir que una gran, ya sabes, digamos una gran película de DC como, por ejemplo, The Batman, es muy justo decir que eso iría exclusivamente a los cines primero y luego iría a algún lugar como HBO Max después de que esté en los cines”, dijo Kilar.

Es decir, por ahora WarnerMedia no planea que sus proyectos para 2022 como The Flash, The Batman, Black Adam, Animales Fantásticos 3 y una película sobre la vida de Elvis se puedan ver en su streaming el mismo día que lleguen a los cines como pasó con la mencionada Wonder Woman 1984 y, más recientemente, Godzilla vs Kong.

Por supuesto, parte de esta decisión tendría que ver con temas económicos y lo que se espera que pase con la pandemia. Sin embargo, es innegable que también hay un factor de las tensiones que el plan de estrenos paralelos despertó entre Warner y algunos cineastas. Después de todo, mientras Christopher Nolan criticó duramente a la compañía, Denis Villeneuve ha insistido en que un lanzamiento de ese tipo podría ser perjudicial para Dune.

En ese sentido, Kilar también expresó que está arrepentido de la forma en la que se concretó el anuncio para los estrenos de 2021.

“Creo que hubiera sido muy difícil hacer felices a todos en términos de antes de que se hiciera un anuncio”, comentó Kilar. “Si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, creo que es muy justo decir que nos habríamos tomado un par de días más para ver si podríamos haber tenido más conversaciones de las que pudimos tener. Hay un desafío para eso, que es que pierdes la capacidad de que tu historia, la justificación de por qué lo estás haciendo, se comunique claramente. No hay duda de que hubo baches a principios de diciembre del año pasado”.