El estreno de la secuela de Tomb Raider fue aplazado indefinidamente

Un par de semanas después de que Alicia Vikander comentara que las filmaciones de la película podrían comenzar en 2021, desde el portal The Warp informaron que la secuela de Tomb Raider ha sido postergada de manera indefinida.

Si bien el debut de la película que alguna vez se había establecido para marzo de 2021 en Estados Unidos obviamente estaba en duda debido a la pandemia, The Wrap señala que el estreno la cinta no fue postergado hasta una fecha concreta y ahora simplemente no figura en el calendario de estrenos de MGM.

Por supuesto, esto no significa que el estudio no concretará la película dirigida por Ben Wheatley (Kill List) sino que plantea un panorama más incierto para su producción y lanzamiento.

Esta nueva película de Tomb Raider será una secuela de la cinta de 2018 y fue anunciada a inicios de 2019. No obstante, aún no hay muchos detalles sobre su trama.