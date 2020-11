“El final de la tormenta”, el documental que aborda el fin de la larga espera de Liverpool por un nuevo título

Fueron 30 años de espera para los hinchas de Liverpool. Fue una travesía marcada por las desilusiones. Claro, en el camino hubo títulos importantes, como la Champions League, pero el trofeo nacional parecía siempre muy esquivo.

Pero la temporada 2019-2020 finalmente terminó la tormenta, para dar paso a un título largamente añorado por los “Reds” liderados por Jürgen Klopp.

Claro, al frente no solo tuvieron a sus rivales de siempre, y el desafío que se gestó con una racha invicta, sino que también con los problemas que marcaron al mundo durante este año de coronavirus. Terminar como campeones fue un logro no menor para un equipo que se enfrentó a barreras que parecían completamente insoslayables.

Con todo lo anterior en cuenta, será muy llamativo ver The End of the Storm, un documental que tuvo un acceso inédito y completo al equipo inglés durante la temporada en la que finalmente llegaron a la gloria.

Se trata de un trabajo dirigido por James Erskine (One Night in Turin, From the Ashes, Le Mans: 3D) que concretará este mes un estreno digital.

Vean el tráiler a continuación.

El documental será estrenado en sistemas de Video On Demand en Estados Unidos y el Reino Unido el próximo 28 de noviembre.