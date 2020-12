¿El mejor vuelo? En Japón estrenaron un avión con diseños de Pokémon

Debido al coronaviurs actualmente no es recomendable realizar viajes a menos de que sea estrictamente necesario. Pero mientras muchas personas siguen soñando con tomarse vacaciones una vez que todo vuelva a la normalidad, desde Japón presentaron una particular colaboración que quiere convencer a los fanáticos de Pokémon para viajar durante la pandemia.

Según recoge Japan Today, el pasado 19 de diciembre se realizó el viaje inaugural de un avión que quiere destacar entre la flota de la aerolínea Solaseed Air con su diseño de Exeggutor.

Ese particular avión fue decorado gracias a una colaboración entre algunas regiones de Japón y The Pokémon Company. Todo con la finalidad potenciar al turismo aprovechando la popularidad de la franquicia.

En ese sentido, obviamente no faltarán quienes se pregunten por qué no hicieron un avión con motivos de Pikachu, Charmander, Eevee u otros pokémon que quizás son más conocidos. Bueno, la respuesta es simple y es que, debido a su parecido con la palma fénix, Exeggutor es el pokémon asignado para la prefectura de Miyazaki, que es donde está establecida la aerolínea Solaseed Air y desde donde salió el vuelo inaugural con dirección a Tokio.

Por supuesto, este avión es notable y, si las condiciones fueran otras, probablemente cientos de fanáticos de Pokémon tratarían de conseguir un vuelo en él.

No obstante, como no todos están dispuestos o no tienen motivos para subirse a un avión en este contexto, la prefectura de Miyazaki y The Pokémon Company también habilitaron buses de Exeggutor.

Por otra parte, como si conocer a ese avión no fuera suficiente, de acuerdo a Japan Today, además de volar en el avión que incluye hasta motivos de la versión de Alola de Exeggutor, los pasajeros que viajaron en el vuelo inaugural del 19 de diciembre también recibieron regalos conmemorativos.

Evidentemente esta no es la primera vez que se ven aviones con diseños de reconocidas franquicias y, como señala CNN, en el pasado también se han presentado aviones de Star Wars y Hello Kitty, entre otras propiedades populares. Pero claro, eso no hace que este avión de Pokémon sea menos llamativo.

El avión de Exeggutor planea recorrer los cielos de Japón por lo menos durante 18 meses y quien sabe, quizás durante los próximos meses esta alianza entre The Pokémon Company y las autoridades japonesas logre dar pie a más colaboraciones de este tipo.