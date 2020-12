El protagonista del sorpresivo cameo valoró el secreto en torno a su aparición en The Mandalorian

Si ya vieron el episodio o han ingresado a las redes sociales durante estos días, seguramente sabrán que el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian simplemente fue notable.

Después de todo, el capítulo que cerró el actual ciclo de la serie tuvo varios momentos impresionantes y concretó una gigantesca sorpresa que probablemente propiciará conversaciones entre los fanáticos de Star Wars por un largo tiempo.

En ese sentido, durante este fin de semana, la persona que protagonizó ese inesperado momento de The Mandalorian quiso valorar brevemente al secreto bien guardado que permitió que muchos fanáticos se sorprendieran con su aparición.

Evidentemente, para entrar en los detalles de lo que dijo ese actor, tenemos que entrar en el terreno de los spoilers de The Mandalorian. En serio, vean el final de temporada de la serie si aún no lo hacen.

Cuando todo parecía perdido para Grogu, el Mando y compañía, The Mandalorian concretó el triunfal regreso de Luke Skywalker. Aprovechando que la serie está ambientada después de Return of the Jedi y antes de la nueva trilogía, la producción comandada por Jon Favreau mostró nuevamente a una versión joven del querido jedi.

De acuerdo a los créditos, Luke fue interpretado por nada más ni nada menos que Mark Hamill, el actor que inmortalizó al personaje en la trilogía original y las nuevas películas.

Por supuesto, el regreso de Hamill a Star Wars evidentemente era toda una noticia pero, al contrario de lo que pasó con el debut de Ahsoka Tano en la serie, la aparición del actor se mantuvo en secreto hasta la emisión del capítulo. Algo que el propio intérprete de Luke decidió agradecer a través de su cuenta de Twitter.

“El hecho de que pudiéramos mantener mi participación en secreto durante más de un año sin filtraciones es nada menos que un milagro”, escribió Hamill. “¡Un verdadero triunfo para los que odian los spoilers en todas partes!”

El actor concluyó su mensaje con una foto de él mismo y un par de hashtags que invitan a las personas a guardar este secreto.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Hamill logró aparecer como una versión joven de Luke por “cortesía de la casa de efectos visuales de Lucasfilm, Industrial Light & Magic”. Todo como parte de un proceso que sería similar a lo que las películas de Star Wars ya habían hecho con Leia y Moff Tarkin en Rogue One.

En ese sentido, aunque Lucasfilm todavía no entrega detalles de todo el proceso detrás de esta versión joven de Luke, desde The Wrap apuntaron que mientras el rostro de Hamill apareció en pantalla gracias a los efectos visuales, Max Llyod-Jones (iZombie) habría realizado parte del doblaje físico necesario para las escenas.