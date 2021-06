El reinicio de Las Tortugas Ninja producido por Seth Rogen planea llegar al cine en 2023

La nueva película de Las Tortugas Ninja fijó su fecha de estreno.

Durante este martes y a través de Twitter, Seth Rogen anunció que la nueva cinta animada centrada en Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello pretende estrenarse el 11 de agosto de 2023 en los cines de Estados Unidos.

Si bien por ahora no hay muchos detalles sobre la trama de esta nueva película de Las Tortugas Ninja, la imagen compartida por Rogen junto al anuncio muestra un cuaderno de Leonardo que además de incluir guiños a los personajes titulares, aparentemente contempla una mención a April O’Neil.

Esta nueva película de Las Tortugas Ninja fue anunciada durante el año pasado y será producida por Rogen a través de la productora Point Grey junto a Evan Goldberg y James Weaver. Todo mientras que Nickelodeon también está involucrado en el desarrollo del proyecto que será dirigido por Jeff Rowe (The Mitchells vs The Machines) en base a un guión de Brendan O’Brian (Neighbors 2).