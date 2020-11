El spin-off de las amazonas abordaría lo que pasará entre Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3

Wonder Woman 1984 finalmente comenzará a presentarse el próximo mes de diciembre por lo que, a medida que se acerca el lanzamiento de la película, Patty Jenkins ha comenzado a hablar sobre sus planes para el futuro de la franquicia.

Concretamente, en una conversación con Geek Magazine (vía GamesRadar), la directora de Wonder Woman y Wonder Woman 1984 entregó nuevos detalles sobre la película spin-off de las amazonas.

Como recordarán, durante un buen tiempo Jenkins ha planeado concretar una película centrada en el pueblo de Diana y, aunque aún no hay muchos detalles oficiales sobre esa iniciativa, recientemente la directora que será productora del proyecto planteó que la idea es que aborde puntos como lo que pasará en entre Wonder Woman 1984 y la potencial Wonder Woman 3.

“Esta es una historia que se nos ocurrió a Geoff Johns y a mí y luego le presentamos (a Warner Bros.)”, dijo el Jenkins. “Los eventos de esta historia tienen lugar después de que Diana abandona Themyscira, la isla de las Amazonas, y hay algunos giros y vueltas vinculados a lo que sucederá entre Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3″.

Si bien este proyecto fue reportado incialmente durante el año pasado, Jenkins advirtió que “la producción del proyecto aún no ha comenzado oficialmente, pero espero que lo consigamos porque me encanta esta historia”.

Wonder Woman 1984 se estrenará el 25 de diciembre en Estados Unidos de manera simultánea en cines y HBO Max. El estreno de la película actualmente está fijado para enero en Chile, pero obviamente eso no está asegurado debido a la contingencia.