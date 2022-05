Elden Ring no está entre los videojuegos más populares de este año en Estados Unidos

Si solo nos quedamos con las reacciones en redes sociales y comentarios que se han multiplicado desde el lanzamiento del título a inicios de este año, sería fácil indicar que Elden Ring está entre los videojuegos más populares de este 2022.

No obstante, un nuevo reporte sostiene que el título de From Software no estaría en el Top 10 de los videojuegos más jugados en Estados Unidos durante el primer trimestre de este año.

Concretamente, tomando como base un reporte de la firma NPD Group, el reportero Mat Piscatella indicó que Elden Ring solo alcanzó a posicionarse en el puesto número 20 de los juegos más populares de inicios de 2022 en Estados Unidos. Todo mientras que los primeros puestos de ese listado fueron ocupados por entregas que ya son bastante longevas como Minecraft, Grand Theft Auto V y The Sims 4.

Este reporte toma en cuenta datos de jugadores tanto en PC como en consolas y, aunque lo compartido por Piscatella no revela cuáles son los juegos más populares y solo los ordena el Top 10 por su lanzamiento, el panorama es claro: los juegos que más están llamando la atención al menos en el mercado estadounidense no son nuevos lanzamientos.

Elden Ring fue lanzado en febrero de este año, por lo que un mejor panorama sobre su desempeño probablemente podrá verse en los balances finales de este 2022.