Elden Ring se convirtió en el segundo mejor lanzamiento durante los últimos 12 meses en Estados Unidos

Para nadie es una sorpresa que Elden Ring ya sea un exitazo en el mundo de los videojuegos. Según un informe de Mat Piscatella, analista del grupo NPD de Estados Unidos, las ventas de febrero (mes de estreno) convirtieron a Elden Ring en el segundo lanzamiento más exitoso en los últimos 12 meses en el país norteamericano, solo por detrás de Call of Duty: Vanguard estrenado en noviembre del pasado año.

Con un lanzamiento tan bueno, Elden Ring también fue el juego más vendido durante febrero de este año, así como también de todo el 2022 hasta la fecha.

Piscatella detalla, que después de un mes en el mercado, Elden Ring ahora es uno de los juegos más vendidos del período de 12 meses que finaliza en febrero de 2022. Otras marcas notables, incluyen el primer lugar de ventas en Steam durante febrero y el segundo en PlayStation durante el mismo mes.

El éxito de Elden Ring no debe ser mirado en menos, dada su gran dificultad, la obra de Hidetaka Miyazaki podría no haber sido del gusto de todas las audiencias. Sin embargo, sus ventas demuestran todo lo contario y no sería de extrañar que sus números rompan otro récord.