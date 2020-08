En NBC ya aprobaron la realización de su serie limitada sobre Joe Exotic

La batalla de los streamings por contar con contenido general está dando pie a que incluso en un contexto como el actual, en el que la pandemia del coronavirus pone restricciones y problemas para el funcionamiento normal de las producciones, las plataformas sigan dando luz verde a diversos proyectos.

Tomen como ejemplo al conglomerado NBCUniversal, ya que oficialmente han solicitado la realización de una serie limitada basada en la vida de Joe Exotic, el estrafalario y criminal dueño de zoológico que estuvo al centro de la serie documental Tiger King de Netflix.

La serie será producida ejecutivamente y protagonizada por Kate McKinnon, quien dará vida a Carol Baskin, en una realización que se saltará el proceso de pilotos y ya tiene el pedido para concretar todos sus episodios.

Lo más llamativo es que la serie se estrenará en la cadena NBC, su nuevo streaming llamado Peacock y la cadena de cable USA, todas propiedad de NBCUniversal.

La serie estará basada en la premisa de la segunda temporada del podcast Over My Dead Body, que abordó algunos aspectos de la historia del caso criminal de Joe Exotic.

En paralelo, Imagine Television Studios y CBS Television Studios también se está llevando a cabo otra serie que tendrá a Nicolas Cage en el rol de Joe Exotic, pero tomando como base al reportaje “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild” del diario Texas Monthly.