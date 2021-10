Es oficial: DC enfrentará a la Liga de la Justicia y la Legión de Super-Héroes en enero

Algo ya se había adelantado por cortesía de un número de la revista de DC Connect, pero durante esta semana DC Comics finalmente oficializó a uno de sus primeros eventos para el próximo año.

Este jueves y en el marco de un anuncio de sus novedades para enero, DC confirmó que la Liga de la Justicia luchará contra y la Legión de Super-Héroes como parte de un nuevo evento que se relatará a través de una miniserie de seis números.

Esta nueva publicación que simplemente se llamará Justice League vs the Legion of Super-Heroes será escrita por Brian Michael Bendis y contará con dibujos a cargo de Scott Godlewski.

El preludio de esta historia arrancará en el número anual del cómic de la Liga de la Justicia, pero la primera entrega de Justice League vs the Legion of Super-Heroes tendrá su propio punto de partida.

En ese sentido, la descripción para dicho cómic señala:

“Mil años en el futuro, una Legión de Superhéroes se une para dedicar sus vidas a recuperar la gran era de los héroes del siglo XXI. Cuando los héroes descubren que la realidad está cayendo en una gran oscuridad en ambos momentos simultáneamente, la Liga de la Justicia y la Legión de Superhéroes deben unirse para detenerlo todo. Pero, ¿cuál es la conexión entre los secretos de los nuevos Gold Lanterns y la llegada de la Gran Oscuridad?”

Justice League vs the Legion of Super-Heroes #1 será publicado el 11 de enero de 2022.